مسؤول كوردي: قوات البيشمركة ستعود إلى كركوك الأسبوع المقبل

أعلن مسؤول علاقات الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في كركوك، عدنان سيد، أن قوات البيشمركة ستعود إلى المحافظة الأسبوع المقبل، تحت تأثير الضغوط الأمريكية، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة.

وقال سيد “بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، وما سمعناه من مسؤول في الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، فإن الولايات المتحدة ضغطت على الحكومة العراقية للسماح بعودة البيشمركة إلى كركوك”.

وأضاف: “بحسب علمنا فإن حكومتي العراق وإقليم كوردستان توصلتا إلى اتفاق يقضي بعودة البيشمركة إلى كركوك الأسبوع المقبل، إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة”.

وأوضح سيد أن “بغداد كانت تطالب سابقاً بتشكيل غرفة أمنية مشتركة، فيما كانت تريد البيشمركة تشكيل غرفة عمليات مشتركة، وكان الأول يعني أن تأخذ البيشمركة الأوامر من الوحدات الإدارية في المنطقة، لكن ما تم الاتفاق عليه يضمن عودة الأوضاع إلى مرحلة ما قبل داعش، حيث ستحمي البيشمركة المنطقة بالتعاون مع الجيش العراقي وستأخذ الأوامر من وزارة البيشمركة”.

وقبل أحداث 16 اكتوبر، كان يوجد في كركوك، 30 لواءً من البيشمركة، ويشير عدنان سيد إلى أن “البيشمركة ستتمركز في أطراف مدينة كركوك ولن تدخل إليها”، مبيناً أن “ما يقال يتعلق بعودة لواء واحد في البيشمركة إلى المحافظة”.

وتفيد المعلومات بأن واشنطن تضغط على الحكومة العراقية للسماح بعودة البيشمركة إلى كركوك، خاصة مع ارتفاع وتيرة الهجمات التي يشنها مسلحو تنظيم “الدولة الإسلامية” داعش في المنطقة.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو