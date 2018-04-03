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هل اكتفيتم ؟

هل اكتفيتم ؟

عبد صبري أبو ربيع

أنتم تسرقون من الأفواه لقمتي

وأنتم تريدون أن تنتهك كرامتي

أهو أمرٌ جئتم بـــه من عدوتي ؟

حتى يجوع الشعب وتدمر عزتي

تلملمتم كجرذان ديرتي

لا تتركون شيئاً حتى ماء مزرعتي

أين الذهب الاسود وخيرات مدينتي

أين نسائم الشمــــــال وطيب أهلها

وأريج قمتي

وضحكة الفجر على

كل شـــلال وحديقتي

أنتم كالأغــــراب من وطني وملتي

والعراق مختنقٌ مسجدي وكنيستي

بيــــن أجنبــــيٍ وسـارق

وخائن مجدي وحضارتي

آهٍ لــــو أستيقــــظ الشعب

لتحطمت قيــــــود محنتي

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