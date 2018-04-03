وزير الخارجية الإيراني يوجه برقية تعزية بوفاة شقيق نيجيرفان البارزاني

عزى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني بوفاة شقيقه.

وفي برقية وجهها ظريف بالمناسبة، أعرب وزير الخارجية الإيراني، عن “الحزن والأسى لوفاة دلوفان البارزاني المفاجئة”، وعزى شقيقه “رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق نيجيرفان البارزاني وذويه وأهالي إقليم كوردستان العراق بهذا المصاب”.

وأضاف أنه يسأل “الباري تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

وتوفي دلوفان البارزاني، وهو من مواليد 21 أيلول من العام 1966، أمس الإثنين، 2 نيسان، 2018، إثر نوبة قلبية، عن عمر ناهز 52 عاماً، بعد أن عانى من مرض القلب لـ14 عاماً.

وكان الراحل يشغل منصب ممثل رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني للشؤون الاجتماعية، كما كان مهتماً بأرشفة أحداث ووقائع ثورة كوردستان.