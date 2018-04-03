وزير الخارجية التركي يتصل بنيجيرفان بارزاني معزّياً بوفاة شقيقه دلوفان إدريس بارزاني …

تلقى رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيّاً من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أعرب خلاله جاويش أوغلو عن تعازيه بوفاة دلوفان إدريس بارزاني، الذي توفي صباح اليوم الاثنين في اربيل اثر ازمة قلبية .

وقالت رئاسة وزراء إقليم كوردستان في بيان، إنّ جاويش أوغلو عبّر خلال الاتصال الهاتفي عن مواساته وتعازيه لنيجيرفان بارزاني، راجياً أن يكون هذا آخر أحزانه ومصابه هو وعائلة بارزاني، داعياً للفقيد بالجنة.

من جانبه، عبّر نيجيرفان بارزاني عن شكره لجاويش أوغلو على الاتصال وعلى مواساته إياه.

وكان دلوفان إدريس بارزاني وهو من مواليد 1966 منطقة بارزان، قد توفي صباح اليوم الاثنين في مدينة أربيل، إثر تعرضه لأزمة قلبية .

يشار إلى أن الفقيد قضى جلّ حياته في صفوف قوات البيشمركة أسوة بعائلته كلها، لكنه لم يتسلّم منصباً رسمياً، إلا أنه كان ممثل رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، للشؤون الاجتماعية، وكان ينوب عنه في العديد من المناسبات، كما كان مهتماً بأرشفة أحداث ووقائع ثورة كوردستان، وكان يجيد إلى جانب اللغة الكوردية اللغتين العربية والإنكليزية.

وكان الرئيس مسعود بارزاني قد نعى في بيان أصدره مكتبه دلوفان إدريس بارزاني، واصفاً رحيله بالمؤلم.