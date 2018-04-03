ومضات خاطفة : الشيخ الصغير يفتي بعملية غسل و تشحيم اللص الهارب النصراوي انتخابيا

بقلم مهدي قاسم

1 ــ أيثها الزاملي : إذا كنت تعرف مسئوليتك فهي مصيبة أن كنت لا تعرفها فالمصيبة أعظم

يقول حاكم الزاملي رئيس اللجنة الأمنية البرلمانيسة و كأنه مستطرق أجنبي أو شاهد محايد :

( يتم تهريب نفط طوزخورماتو إلى إيران باشراف قيادات في الحشد الشعبي ) ..

و …….

أكد رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، اليوم الاحد، بقيام جهات بتهريب النفط من منطقة طوزخورماتو.

وقال الزاملي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في طوزخورماتو، ان “تهريب النفط باطراف طوزخورماتو وجنوب كركوك لازال مستمراً” ــ نقلا عن صوت العراق ) .

نقول للزاملي إنه إذا كنَت متأكدا من صحة تصريحك هذا فأليس من أولى واجبتك هو الإسراع في تقديم بلاغ أو شكوى أو في دعوة لاجتماع النواب لمناقشة قضية خطيرة كهذه ؟! .

غيرأننا نميل إلى الشك فيما إذا كان حاكم الزاملي يعرف واجبه أومسئوليته البيابية حاله في ذلك حال أغلب النواب الإسلاميين من ” المؤمنين الأبرار ” !! .

تصوروا رئيس اللجنة الأمنية البرلمانية يشكو بدلا من أن يتقدم ببلاغ عند الإدعام العام ..

2 ـــ بعد عملية غسل و تشحيم قضائيين للنصراوي ففقد أصبح جاهزا للترشيح !!

إذ يكشف عضو الهيئة القيادية في المجلس الإسلامي الأعلى و صاحب فتوى الغسل و التشحيم جلال الدين الصغير عن :(عزم المحافظ السابق للبصرة ماجد النصرواي العودة للمحافظة خلال الفترة المقبلة وممارسة نشاطه بصورة طبيعية، سيما بعد أن أكد القضاء عدم وجود أي دليل ضد النصراوي فضلا عن تبرئة ابنه بشكل كامل من الشبهات التي كانت تحوم حوله، حسب قوله ــ نقلا عن صوت العراق ) .

ولكنه ينسى ــ أي الصغير ــ أنه لا يمكن تبرئة متهم ما أو إسقاط التهمة عنه دون أن يكون حاضرا في جلسات المحاكمة ، و تحديدا بعد التأكد من أوراقه الثبوتية الشخصية و استماعه إلى لائحة الاتهام الموّجه ضده من قبل الإدعاء العام ، بينما النصراوي لا زال هاربا إلى الخارج ، و لهذا السبب لم تجر عملية استجوابه القضائي ، و الحال هذه فكيف تجري عملية إسقاط التهمة عنه غيابيا ؟ ، ولكن ـــ افتراضا ـــ حتى لو برئته المحكمة الابتدائية فأن للإدعاء العام حق الاعتراض و الطعن ، وبالتالي فلا يكون الحكم ساري المفعول إلا بعد صدور حكم محكمة الاستئناف القطعي بهذا الخصوص سواء براءة أو إدانة بعقوبة حبس

إذن فأن الذي يمكن استشافه و تخمينه من تصريح جلال الدين الصغيرهو :

ــ ممارسة ضغوط سياسية و ربما عشائرية على جهاز القضاء بهدف إجباره على تبرئة ماجد !!.النصراوي بينما هو لا زال هاربا من وجه العدالة .