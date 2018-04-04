أكثر من ثمانين بالمائة من الطرق بين دهوك والموصل مغلق

رووداو – اربيل

تسبب تقسيم سهل نينوى بين سلطتي إقليم كوردستان والعراق في معاناة يومية يعيشها 417 معلماً يسكنون في ناحية بعشيقة يضطرون لقطع طريق طويل لا بديل له حتى الآن، ليصلوا إلى المدارس التي يدرسون بها في قضاء شيخان.

ويقول التدريسي جلال سالم “نقطع مسافة 117 كيلومتراً من طريق ترابي وسيء، معاناتنا كبيرة، حيث ندفع شهريا 150 الف دينار سواء استلمنا الراتب أو لم نستلم”.

طريق ناوران الذي يربط دهوك بالموصل مروراً بقضاء شيخان، بناحية بعشيقة لا يزال مغلقاً، حيث يؤكد عضو مجلس محافظة نينوى أن أغلب إدارتي المحافظتين قد أبدوا رغبتهم بفتح الطريق، ولكن للعسكر في نينوى رأي آخر.

وأشار العضو في مجلس محافظة نينوى، سيدو جتو، “أجد بأن الأعضاء العرب في المجلس وادارة محافظة الموصل أيضا يريدون فتح الطريق، لكن المانع هو تعدد القوى العسكرية وضعف التنسيق بينها كالحشد الشعبي والجيش وخصوصا في المناطق الفاصلة بين المناطق الاخرى وإقليم كوردستان”.

ست طرق رئيسة تربط دهوك بالموصل أربع منها في شرقي نهر دجلة، وحتى الآن يوجد طريق واحد مفتوح هو الطريق المار بمحاذاة سد الموصل.