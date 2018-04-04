الجبوري من القاهرة: مقبلون على مرحلة مهمّة تتطلّب تحشيداً دوليّاً

بحث رئيس البرلمان سليم الجبوري مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العلاقات الثنائية بين العراق ومصر وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك تزامناً مع انعقاد مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في القاهرة. وقال المكتب الإعلامي للجبوري في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، إن الأخير”التقى الثلاثاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة المصرية القاهرة بحضور رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال والسفير العراقي لدى مصر حبيب الصدر، وعدد من أعضاء البرلمان العراقي”.

وأضاف مكتب الجبوري أن الاخير”هنأ بمستهل اللقاء الرئيس المصري بمناسبة فوزه بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات المصرية”، متمنياً لـ”حكومة وشعب مصر مزيداً من التقدم والامن والاستقرار”.

وبحث اللقاء”العلاقات الثنائية بين العراق ومصر وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وتنسيق الجهود خاصة بملفات مكافحة الارهاب والاستثمار والإعمار”. كما بحث الطرفان”أبرز التحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وأكد الجبوري أن”العراق مقبل على مرحلة مهمة تتطلب تحشيداً للجهود العربية والدولية وتنسيقاً عالياً خاصة بملف مكافحة الارهاب والتنظيمات المسلحة ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وتذليل العقبات عبر حوار بناء يحمي مصالح الجميع من دون المساس بسيادة وأمن الدول”.

وأوضح الجبوري”كما نتطلع إلى ان يكون لمصر دور في إعمار العراق ومدنه المحررة من الإرهاب، كذلك في ملف الاستثمار وكل ما يسهم بدفع عجلة الاقتصاد بما يخدم مصالح الشعبين العراقي والمصري”، مثمناً”موقف مصر حكومة وشعباً الداعم لوحدة وأمن واستقرار العراق في المجالات كافة”.

من جانبه، أكد الرئيس المصري”وقوف مصر مع العراق ومساندته في جميع المستويات خاصة على الصعيدين الامني والاقتصادي”.

وفي سياق آخر، بعث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ببرقية تهنئة الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه مجدداً في الانتخابات الرئاسية.

وقال معصوم مخاطباً السيسي بحسب برقية تلقت (المدى) نسخة منها”تلقينا بسرور بالغ نبأ إعادة انتخابكم رئيساً لجمهورية مصر العربية، وأغتنم هذه المناسبة الطيبة لتأكيد حرصنا على مواصلة العمل المشترك لمزيد من القوة لعلاقات التعاون التاريخية بين بلدينا بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين ويسهم في تعزيز الامن والسلام والتعاون في المنطقة”.

وأضاف”تمنياتنا لفخامتكم بالمزيد من النجاح في عملكم وللشعب المصري الشقيق اضطراد التقدم والرفعة”.

إلى ذلك أبرق نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، بتهنئة الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وعبّر علاوي في بيان تلقته (المدى) عن تهنئته للسيسي، مبيناً أن”ثقة الشعب المصري برئيسه تؤكد صحة الخطوات التي اتخذها في محاربة الإرهاب والقضاء على التطرف وقواه الغاشمة”، معرباً عن ثقته بـ”قدرة مصر وقيادتها على التعامل الحكيم مع جميع التحديات الراهنة”.

وأكد علاوي استعداد العراق الكامل لـ”التعاون من اجل استكمال الجهود الرامية لتوثيق وتعزيز العلاقات العربية المشتركة خدمة للمصلحة العربية العليا”.