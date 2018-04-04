الدكتور اياد علاوي مهنئا السيسي : ثقة الشعب المصري بكم تؤكد خطواتكم السليمة في محاربة الارهاب والقضاء على التطرف

بعث نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي, اليوم الثلاثاء, برقية تهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الإعلان الرسمي عن فوزه بولاية رئاسية ثانية بانتخابات الرئاسة لجمهورية مصر العربية.
وأكد سيادته في تهنئته ان ثقة الشعب المصري برئيسه تؤكد صحة الخطوات التي اتخذها في محاربة الارهاب والقضاء على التطرف وقواه الغاشمة, معربا عن ثقته بقدرة مصر وقيادتها على التعامل الحكيم مع جميع التحديات الراهنة .
الدكتور علاوي أكد استعداد العراق الكامل للتعاون من اجل استكمال الجهود الرامية لتوثيق وتعزيز العلاقات العربية المشتركة خدمة للمصلحة العربية العليا .
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Ayadallawi · media · baghdad 46001 · Iraq