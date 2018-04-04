Posted on by

الدكتور اياد علاوي مهنئا السيسي : ثقة الشعب المصري بكم تؤكد خطواتكم السليمة في محاربة الارهاب والقضاء على التطرف

بعث نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي, اليوم الثلاثاء, برقية تهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الإعلان الرسمي عن فوزه بولاية رئاسية ثانية بانتخابات الرئاسة لجمهورية مصر العربية.
وأكد سيادته في تهنئته ان ثقة الشعب المصري برئيسه تؤكد صحة الخطوات التي اتخذها في محاربة الارهاب والقضاء على التطرف وقواه الغاشمة, معربا عن ثقته بقدرة مصر وقيادتها على التعامل الحكيم مع جميع التحديات الراهنة .
الدكتور علاوي أكد استعداد العراق الكامل للتعاون من اجل استكمال الجهود الرامية لتوثيق وتعزيز العلاقات العربية المشتركة خدمة للمصلحة العربية العليا .

Copyright © 2018 Ayadallawi, All rights reserved.
lists

Our mailing address is:

Ayadallawi

media
baghdad 46001
Iraq

[//ayadallawi.us11.list-manage.com/vcard?u=15d976851f7d9fc4599999db6&id=54cd41a339]Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences

This email was sent to sotaliraq-com@hotmail.com
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Ayadallawi · media · baghdad 46001 · Iraq

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close