الشرف بكل صفاته و مواصفاته الكاملة !

بقلم مهدي قاسم
أن حماية ” الفرج و الشرج ” وصونهما من الابتذال و السوقية تعتبر من أولويات الشرف ولكن ليس شرفا كله بالمطلق ..
ولكي يكون الإنسان شريفا بالكمال الكامل ، فثمة مجموعة صفات ومواصفات و خصال لابد أن تتوفر عنده ، أو أن يتصف متمتعا بها ، ليكون شريفا بالتمام أو يحمل لقب الإنسان الشريف بالمعنى التام !..
ولعل من ضمن و أهم الصفات و الخصال والمواصفات أن يكون المرء نزيها مع نفسه وبيئه و مجتمعه وعمله و كذلك مع بشر آخرين أيضا في العالم ..
أن يكون مستقيما و صادقا مع نفسه و افكاره و مبادئه أثناء تعامله مع الآخر وضمن تفاعل سلوكي إيجابي من حيث التمسك بالقسم و الوعود و العهود المبرمة أو المتفق عليها ..
أن يكون مخلصا ووفيا في تحمل مسئولية المنصب أو الوظيفة ، و أهلا لهما أمانة ، و خدمة ، ونزاهة كاملة ، ليصبح الأمر ذات نفع جيد ومتبادل على المجتمع والفرد في آن واحد ..
أن يساهم في قسط وافر في بناء بلده و تطوير وتنمية وعي و حضارة مجتمعه روحيا وماديا وثقافيا عاما ، سواء بعمل وظيفي أو تضحية بالنفس، أو عن طريق إنتاج و إبداع فكري و ثققافي و فني أم من خلال اكتشفات و اختراعات علمية ، و حتى عبر حراثة و خراطة ..
أن يتمتع بشعورمتسام و نبيل ذات تعاطف إنساني عميق مع البشر و الحيوان و البيئة .
و أن يكون رجل الأفعال و الأعمال و ليس الأقوال فقط ..
و قدوة طليعيا في القيام بأعمال خير وليس الاكتفاء بالدعوة لها فحسب ..
و أن يكون مؤمنا إيمانا صادقا بمبدأ أو عقيدة ما ، ليوظفها لخير البشرية و ليس بهدف سرقة قوت الفقراء و الأرامل و ألأيتام !..
أن يكون متعاطفا مع الضعفاء و داعما للمظلومين ..
و أن يقول الحق و يقف إلى جانبه حتى ولو ضد نفسه في بعض الأحيان ، أو لصالح خصمه في أحيان أخرى ..
فهذا هو المفهوم العصري و الصحيح للشرف المطلق والشريف بالكامل والكمال و التمام ..
طبعا …..
حسبما نظن و نعتقد !.