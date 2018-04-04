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الشرف بكل صفاته و مواصفاته الكاملة !

بقلم مهدي قاسم

أن حماية ” الفرج و الشرج ” وصونهما من الابتذال و السوقية تعتبر من أولويات الشرف ولكن ليس شرفا كله بالمطلق ..

ولكي يكون الإنسان شريفا بالكمال الكامل ، فثمة مجموعة صفات ومواصفات و خصال لابد أن تتوفر عنده ، أو أن يتصف متمتعا بها ، ليكون شريفا بالتمام أو يحمل لقب الإنسان الشريف بالمعنى التام !..

ولعل من ضمن و أهم الصفات و الخصال والمواصفات أن يكون المرء نزيها مع نفسه وبيئه و مجتمعه وعمله و كذلك مع بشر آخرين أيضا في العالم ..

أن يكون مستقيما و صادقا مع نفسه و افكاره و مبادئه أثناء تعامله مع الآخر وضمن تفاعل سلوكي إيجابي من حيث التمسك بالقسم و الوعود و العهود المبرمة أو المتفق عليها ..

أن يكون مخلصا ووفيا في تحمل مسئولية المنصب أو الوظيفة ، و أهلا لهما أمانة ، و خدمة ، ونزاهة كاملة ، ليصبح الأمر ذات نفع جيد ومتبادل على المجتمع والفرد في آن واحد ..

أن يساهم في قسط وافر في بناء بلده و تطوير وتنمية وعي و حضارة مجتمعه روحيا وماديا وثقافيا عاما ، سواء بعمل وظيفي أو تضحية بالنفس، أو عن طريق إنتاج و إبداع فكري و ثققافي و فني أم من خلال اكتشفات و اختراعات علمية ، و حتى عبر حراثة و خراطة ..

أن يتمتع بشعورمتسام و نبيل ذات تعاطف إنساني عميق مع البشر و الحيوان و البيئة .

و أن يكون رجل الأفعال و الأعمال و ليس الأقوال فقط ..

و قدوة طليعيا في القيام بأعمال خير وليس الاكتفاء بالدعوة لها فحسب ..

و أن يكون مؤمنا إيمانا صادقا بمبدأ أو عقيدة ما ، ليوظفها لخير البشرية و ليس بهدف سرقة قوت الفقراء و الأرامل و ألأيتام !..

أن يكون متعاطفا مع الضعفاء و داعما للمظلومين ..

و أن يقول الحق و يقف إلى جانبه حتى ولو ضد نفسه في بعض الأحيان ، أو لصالح خصمه في أحيان أخرى ..

فهذا هو المفهوم العصري و الصحيح للشرف المطلق والشريف بالكامل والكمال و التمام ..

طبعا …..

حسبما نظن و نعتقد !.

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