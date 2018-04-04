العبادي و عصاة موسى

احمد كاظم

فخامة العبادي لمدة 4 سنوات لا يحل و لا يربط و لكنه يبشرنا بالقضاء على الفساد و الفاسدين و بالخير و البركة بعد ان يفوز بدورة ثانية لانه سيحصل على عصاة موسى عليه السلام ليفعل ذلك.

كيف يصبح من لا يحل ولا يربط و من هو جزء من الرئاسات الثلاث الفاسدة بقدرة قادر حلالا للمشاكل بعد فوزه في الانتخابات؟

الجواب: الكذب ليس له حدود.

الغريب العجيب نفس الوجوه الكاذبة التي نهبت المال العام و لا زالت تنهبه و حرمت ولد الخايبة من الماء و الكهرباء و الدواء تعدنا و بدون حياء ان عودتها خير على العراق و اهله و المطلوب تصديقهم.

كروشهم لا زالت منتفخة من اكل ما لذ وطاب بلاش في المنطقة السوداء و جيوبهم لا زالت مملوءة بالدولارات و حقائبهم جاهزة لزيارة عوائلهم (كإيفاد) بسعر 600 دولار لكل ليلة سمر فما الذي تغيّر؟

الجواب لا شيء ثم لا شيء ثم لا شيء و هم يكذبون كما كذبوا سابقا بعد 2003 .

يا فخامة الرئيس: لو خفضت راتبك و مخصصاتك و منافعك الفاحشة قبل الانتخابات ربما استعطت ان تقشمر ولد الخايبة و بقاء نهب المال العام كما كان او اكبر دليل على الخداع و النفاق.

يا فخامة الرئيس: انك من عبدة الخصخصة و الاستثمار و بعد فوزك ستبيع الهواء بالقناني كما يباع الغاز اي بعد الانتخابات سيكون الحال اسوء من الان لأنها ولاية ثانية.

يا فخامة الرئيس: انتم هالكعك من هالعجين و من نفس الطينة الفاسدة و الفساد القادم اعظم.