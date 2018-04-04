العبادي يتوجه الى طوكيو لتعزيز التعاون الاقتصادي

توجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، الى اليابان على رأس وفد حكومي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان له، أن “الزيارة تهدف الى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وفتح آفاق الاستثمار للشركات اليابانية، وحضور مؤتمر طوكيو حول دعم خلق فرص العمل والتدريب المهني وتقليل تداول الاسلحة في المجتمع العراقي”.

وأضاف البيان، أن “رئيس مجلس الوزراء سيلتقي رئيس وزراء اليابان السيد شينزو ابي اضافة الى العديد من المسؤولين والشركات اليابانية”.

وأشار، الى أن “الزيارة تمثل استمرارا للجهود الحكومية لتمتين علاقات العراق بالعالم والمجتمع الدولي بعد ان شرعت الحكومة بمرحلة البناء والإعمار ودخول الشركات الاستثمارية العالمية للعراق والتي ستنعكس ايجابا على البلد والمواطنين من خلال توفير فرص العمل وتطوير مختلف القطاعات”.