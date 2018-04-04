العدل تُعلن نشر قانون الموازنة في جريدة الوقائع

أعلنت وزارة العدل، أمس الثلاثاء، عن صدور عدد جديد من جريدة الوقائع العراقية، مبينةً أن العدد تضمن قانون الموازنة المالية لعام 2018. وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إنه”صدر العدد (4485) من جريدة الوقائع العراقية في 2-4-2018″.

وأضافت الوزارة، أن العدد تضمن”قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018″.

يشار إلى أن مجلس النواب صوّت، بجلسته التي عقدت في (3 آذار 2018) على الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية بمقاطعة النواب الكرد.

وأعلنت رئاسة الجمهورية، في (13 آذار 2018)، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر إعادة الموازنة إلى مجلس النواب لإعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية، مبيناً أن هناك نحو 31 نقطة في الموازنة”تتقاطع مع التشريعات النافذة”.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي، (13 آذار 2018)، إنه”ليس لأي أحد الحق في إيقاف الموازنة العامة للبلد بعد التصويت عليها من قبل مجلس النواب”.

وعادت رئاسة الجمهورية، وأعلنت في (29 آذار 2018)، إرسال قانون الموازنة إلى وزارة العدل من أجل نشرها في الجريدة الرسمية، من دون مصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.