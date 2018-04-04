العراق يطلب من الأردن بناء منطقة صناعيّة على أراضيه

دعا وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، رجال الاعمال الاردنيين والشركات الاردنية الى بناء منطقة صناعية متطورة في العراق.

وقالت وزارة الصناعة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن”وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني التقى بمكتبه الرسمي السفير الاردني الجديد لدى العراق منتصر جعفر عقلة الزعبي لبحث سبل تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.

وأكد السوداني”أهمية إدخال جميع الاتفاقات مع الاردن حيز التنفيذ للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين بما يسهم في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني”.

ودعا السوداني”رجال الاعمال الاردنيين والشركات الاردنية الى العمل مع شركات وزارة الصناعة والمعادن والاسهام الفاعل في بناء قاعدة صناعية متطورة في العراق بما يحقق التكامل الصناعي بينهما”، مشيرا الى”نجاح المباحثات التي أجراها مع المسؤولين الاردنيين خلال زيارته الاخيرة الى عمان وما تمخض عنها من اتفاقات وخصوصا الاتفاق على إنشاء مدينة صناعية مشتركة على الحدود العراقية – الاردنية الذي من شأنه ان يسهم في إنشاء الكثير من الصناعات وخلق فرص عمل جديدة وامتصاص البطالة لاسيما في محافظة الانبار”.

واضاف البيان ان”اللقاء تطرق الى موضوع السلع الاردنية والرسوم الكمركية والاجراءات المتخذة بخصوص ذلك وآلية دخول الشاحنات الاردنية وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

ومن جانبه أعرب السفير الاردني عن”رغبة بلاده بالعمل المشترك مع العراق وزيادة التعاون والتنسيق من اجل التوصل الى نتائج تلبي مصالح البلدين الشقيقين”، مبدياً استعداد”المستثمرين ورجال الاعمال الى العمل في العراق وإقامة مشاريع مستقبلية واعدة من اجل تحقيق طموحات الشعبين العراقي والاردني”.