برهم صالح رئيسا لتحالف (الوطن) بدلا من يوسف محمد

السليمانية، 2010، برهم صالح وزوجته يشاركون في انتخابات مجلس النواب

اعلن عن ترأس برهم احمد صالح قائمة لتحالف الوطن في “المناطق المتنازع عليها” بدلا من رئيسها السابق يوسف محمد.

وقال نائب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رزكار حمة لـ(كركوك ناو): ان اطراف تحالف الوطن (حركة التغيير، الجماعة الاسلامية، التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة) قدموا طلبا إلى المفوضية بتعيين برهم صالح رئيسا لقائمة الوطن بدلا من الرئيس السابق يوسف محمد”.

واضاف ان ذلك جاء بعد ان قدم يوسف محمد طلبا لتنحيه عن ترأس القائمة، مشيرا إلى ان المفوضية وافقت على الطلب.

ولفت ان طلب يوسف محمد تضمن ان يكون برهم صالح رئيسا للتحالف.

يوسف محمد القيادي في حركة التغيير (كوران) كان يشغل منصب رئيس برلمان إقليم كوردستان اعلن في 14 كانون الثاني 2018 عن “موافقته” بقبول رئاسة أئتلاف الوطن في محافظات نينوى، كركوك، صلاح الدين وديالى لخوض الانتخابات النيابية ومجالس المحافظات المقبلة.

ويذكر ان يوسف محمد يتراس قائمة حركة التغيير (كوران) في محافظة السليمانية في انتخابات مجلس النواب المزمع عقدها في 12 ايار 2018.

واتفق كل من حركة التغيير والجماعة الإسلامية والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة – برئاسة برهم صالح يوم 11 كانون الثاني 2018 على تشكيل قائمة موحدة في الانتخابات العراقية المقبلة في محافظات نينوى، كركوك، صلاح الدين وديالى، والتي تعتبر من المناطق المتنازع عليها بين حكومة أقليم كوردستان والحكومة المركزية.