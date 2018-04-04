بمشاركة العراق دعوة عربية لتفعيل الخطط و البرامج لمواجهة ظاهرة الارهاب

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

شددت جامعة الدول العربية على ضرورة تضافر الجهود الاعلامية في مواجهة ظاهرة الارهاب التي تهدد امن واستقرار دول المنطقة والعالم وضرورة تفعيل القرارات الصادرة من قبل فرق العمل والاجتماعات الوزارية المعنية بدور الاعلام في التصدي لمحاربة الارهاب .

جاء ذلك خلال كلمة المستشار الدكتور فوزي الغويل مدير الامانة الفنية لمجلس وزراء الاعلام العرب امام الاجتماع التاسع عشر لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الاعلام العربي في التصدي لظاهرة الارهاب الذي انطلقت اعماله بمقر الجامعة العربية بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية وعدد من المنظمات والهيئات الممارسة لمهام اعلامية في منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب وحضور وفد عراقي تراسه السيد جاسم محمد فرج اللامي عضو مجلس الامناء في هيئة الاعلام والاتصالات .

وحذر الغويل من خطورة المرحلة التي تمر بها الامة العربية مؤكدا انها تستدعي العمل على تنفيذ كافة القرارات التي تصدر عن الفريق على ارض الواقع وترجمتها الى برامج لمواجهة ظاهرة الارهاب .

وقال الغويل ان فريق الخبراء المعني بمتابعة دور الاعلام في مواجهة الارهاب تم تشكيله منذ عام 2006 ويزاول مهامه بانتظام ويأتي في اطار حرص الدول الاعضاء بالجامعة على متابعة المستجدات ازاء دور الاعلام لمواجهة ظاهرة الارهاب .

ناقش الاجتماع على مدى يوم واحد ما تم تنفيذه من التوصيات الصادرة للاجتماع الــــــ 18 للفريق والمستجدات المتعلقة بالشأن الإرهاب في المنطقة وبحث سبل تضافر الجهود العربية لمكافحته، بالإضافة إلي متابعة الخطوات التنفيذية للخطة المرحلية للاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الارهاب، المتضمنة إقامة العديد من الفعاليات مثل ” مؤتمرات ، ندوات ، دورات تدريبية ، وملتقيات علمية ، واعداد دراسات وأبحاث علمية تتعلق بمكافحة الارهاب ، مدتها الزمنية خمس سنوات.

يشار الى أن الفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الارهاب من ضمن الفرق التي تعمل تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب ويعقد اجتماعه مرتين كل عام سواء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية او احدى الدول الأعضاء لدى الجامعة ، ومن مهام الفريق اصدار توصيات استرشاديه تتعلق بمكافحة الارهاب ، وترفع تلك التوصيات الي مجلس وزراء الاعلام العرب في مايو المقبل لاعتمادها