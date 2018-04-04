تحالف شبكات مراقبة الانتخابات والديمقراطية في العراق

بيان صحفي

بغداد ، نيسان 2018

تحت شعار (نحو انتخابات نزيهة وشفافة وناجحة)، عقد ممثلون عن اهم أربع شبكات لمراقبة للانتخابات في العراق اجتماعاً لاعلان تحالفهم واقرار خطة مراقبة الانتخابات القادمة في 12 ايار 2018 (انتخابات مجلس النواب العراقي)، وأكد الاجتماع على التنسيق والتعاون بين اكبر المؤسسات في مجال مراقبة الانتخابات في العراق، والاستعداد لرصد العملية الانتخابية وتطور المسار الديمقراطي في العراق.

وأكد الاطراف المجتمعون على التنسيق الكامل بين الشبكات وانشاء غرفة عمليات مشتركة في بغداد والعمل على تحشيد (10,130) مراقب متطوع في كل المحافظات العراقية، لمراقبة سير العملية في كل مراحلها بدءأ من مرحلة ما قبل الانتخابات مع بدء حملة الدعاية الانتخابية ومن ثم مراقبة التصويت في الخارج والتصويت الخاص والعام واعلان النتائج.

شدد التحالف على ما جاء في بيان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حول عدم التلاعب في بطاقة الناخب وضمان تنفيذ القانون والاجراءات وعدم التهاون فيها والالتزام التام بها لانجاح العملية الانتخابية، وأكد التحالف على الكيانات السياسية بأن تعتمد على اقناع الناخب بالطرق الشرعية وعدم اللجوء الى الطرق غير القانونية.

طالب التحالف السلطات العامة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) التعامل بشكل عادل وحيادي مع الجميع وألا تتدخل في سير العملية الا بما يسهم في دعم جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لانجاح العملية.

يعلن تحالف شبكات المراقبة أنه سيصدر تقارير دورية عن سير العملية الانتخابية..

تحالف شبكات المراقبة للأنتخابات و الديمقراطية

– شبكة شمس لمراقبة الانتخابات

– شبكة عين العراق لمراقبة الانتخابات

– شبكة تمـــوز لمراقبة الانتخابات

– شبكة حمورابي لمراقبة الانتخابات