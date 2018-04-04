حفل تأبين فقيدنا الدكتور عبد الصمد تقي
( ابو اركان)
يعز علينا نحن في منظمة هولندا للحزب الشيوعي العراقي غياب الرفيق ابو اركان الحاضر دوما بوفائه وتفانيه وصموده في كل مراحل نضاله الشاق
وفاءا من رفيقاته ورفاقه سنخلد ذكراه يوم الجمعة المصادف 06-04-2018 وعلى قاعة المنتدى الثقافي المندائي في لاهاي
تفتتح القاعة الساعة السادسة والنصف
العنوان
Wijkcentrum Mariahoeve
Ivoorhorst 155
2592 TH Den Haag
للوصول من المحطة المركزية
بالترام رقم 6 والنزول في محطة
Reigersbergenweg
حفل تأبين فقيدنا الدكتور عبد الصمد تقي ( ابو اركان)
حفل تأبين فقيدنا الدكتور عبد الصمد تقي