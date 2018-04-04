حفل تأبين فقيدنا الدكتور عبد الصمد تقي

( ابو اركان)

يعز علينا نحن في منظمة هولندا للحزب الشيوعي العراقي غياب الرفيق ابو اركان الحاضر دوما بوفائه وتفانيه وصموده في كل مراحل نضاله الشاق

وفاءا من رفيقاته ورفاقه سنخلد ذكراه يوم الجمعة المصادف 06-04-2018 وعلى قاعة المنتدى الثقافي المندائي في لاهاي

تفتتح القاعة الساعة السادسة والنصف

العنوان

Wijkcentrum Mariahoeve

Ivoorhorst 155

2592 TH Den Haag

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Reigersbergenweg