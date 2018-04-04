حكومة كوردستان: 20% من النسبة السكانية في أربيل ارتفعت بالعرب السنة

ذكر رئيس اللجنة العليا للمتابعة والرد على التقارير الدولية في مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، يوم الثلاثاء، ان النسبة السكانية في محافظة أربيل عاصمة الإقليم قد ارتفعت بسبب نزوح العرب السنة في العراق من مناطقهم بعد اجتياح تنظيم داعش لها في أواسط عام 2014.

وقال زيباري في كلمة له خلال مؤتمر السلم المنعقد في محافظة دهوك، انه “بعد عام 2014 نصبت حكومة إقليم كوردستان أكثر من 40 الف خيمة لاستقبال النازحين، والمهجرين”.

وأضاف ان “حكومة الإقليم استقبلت أكثر من مليون نازح ومهاجر في المدة التي أعقبت ذلك العام”، منوها الى ان النسبة السكانية في محافظة أربيل قد ازدادت 20% وهم من العرب السنة النازحين.