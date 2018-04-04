دي بروين: أنا الأفضل وأرفض المقارنة مع «مهاجم» !

دبي (الاتحاد)

قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين ليفربول ومان سيتي، أطلق كيفين دي بروين نجم المنتخب البلجيكي، وفريق سيتي تصريحاً يحفظ به حقه في التتويج بلقب الأفضل في إنجلترا، فقد أشار إلى أنه يشعر بالرضا والسعادة عما يقدمه الموسم الحالي، والذي وصفه بأنه الموسم الأفضل في مسيرته بالنظر إلى عدد الدقائق التي شارك فيها، وثبات المستوى، والتأثير اللافت في نتائج وأداء مان سيتي، وأبدى دي بروين احترامه للنجم المصري محمد صلاح، ولكنه رفض في الوقت ذاته المقارنة معه؛ نظراً لطبيعة المراكز والواجبات المختلفة بينهما.

ووفقاً لما نقلته صحيفة «الميرور» اللندنية، قال دي بروين:«في حال حصدت لقب الأفضل الموسم الحالي، فسوف يكون إنجازاً رائعاً لي وللفريق، أعتقد أنني أستحق هذه الجائزة، فقد قدمت مستويات ثابتة طوال الموسم، لم أتوقع أن أستمر على هذا المستوى طوال المباريات، أشعر بسعادة غامرة، أعتقد أنه لم تكن هناك مباراة واحدة سيئة لي، لقد خضت عدداً كبيراً من المباريات والدقائق، وهو بمثابة التحدي الصعب، ليس سهلاً أن تشارك في هذا العدد الكبير من الدقائق وتحافظ على ثبات المستوى».

وعن صلاح قال دي بروين:«صلاح يقدم موسماً رائعاً وخاصة على المستوى التهديفي، خاصة أنه يلعب كمهاجم، لا أعلم كيف هي المقارنة بيننا، وعلى أي أساس؟ هل هي مقارنات تتعلق بالأرقام والإحصائيات أم ماذا ؟ أعتقد أن هناك اختلافاً كبيراً في طبيعة المركز والدور الذي يقوم به كل منا، فهو لاعب مهاجم وجناح، أما أنا فقد قمت بدور لاعب الوسط المدافع في مباراتنا الأخيرة أمام إيفرتون، على أي حال أرقام صلاح تتحدث عنه، فهو يقدم موسماً رائعاً بكل المقاييس».

المفارقة التي تجمع صلاح ودي بروين أنهما من ضحايا مورينيو، فقد كانا في صفوف تشيلسي، ولم يحصل أي منهما على فرصة حقيقية مع المدرب البرتغالي، ليرحل دي بروين إلى ألمانيا، قبل أن يعود للدوري الإنجليزي عبر بوابة سيتي، كما رحل صلاح إلى إيطاليا، ثم عاد إلى إنجلترا دفاعاً عن قميص ليفربول، ونجح كل منهما في الظهور بصورة أكثر من رائعة الموسم الجاري، فقد تألق صلاح تهديفياً، وتوهج دي بروين على مستوى صناعة الأهداف، وكذلك مساعدة فريقه في الجانب الدفاعي