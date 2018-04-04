ذكرى 38 أم 48 أم58 لتهجير الكورد الفيلية؟



مراراً وتكراراً ومنذ سنوات أكرر وأحذر أن لا ننجرف لما تدعو له بعض الجمعيات والشخصيات التي تنسب نفسها للكورد الفيلين، خصوصا منهم من يحتفل ويتغنى ويعيد أن ما تعرضت له الشريحة الكوردية الفيلية من تسفير وتعذيب وقتل كان بدأه ثمانينات إلى تسعينات القرن الماضي ، وقد نسوا أن المعاناة بدأت منذ الستينات ومتدت إلى التسعينات، لا أعلم ولم أحصل على جواب مقنع للآن ، منهم من يعتبر المسفرين والمعذبين في الستينات والسبعينات ليسو بأكراد فيلية وإنما هم إيرانيون رحلو .

لكن لا أنسى الذكر وأشيد ببعض الجمعيات التي إقتنعت بقناعتي التي كنت ولا زلت أناشد بها ، وتخلت عن المعتقد السائد أن التسفيرات هي وليدت الثمانينات ، هذا بعد إطلاعهم ورجوعهم للحقائق والتاريخ . لكن الجمعيات الغير منتمية والتي فقط تهلهل من غير الرجوع للتاريخ تحتفل بذكرى 38 سنة على بدأ تسفيرات الكورد الفيلية والبقية المسفرة بستينات والسبعينات ليسو فيلين ولا حتى في معتقدهم انهم اكراد فيلية ، ومن بين هذه الجمعيات والتي أنا أراها دكاكين هناك ما يسمى بالإتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي وقائدهم الأوحد والذي لا زال على رأسه منذ تأسيسه قام اليوم 4/04/2018 بنشر بيان تحت عنوان ” ذكرى مرور 38 عاما على بدأ عمليات تهجير الكورد الفيلية” وللعلم هذا القائد شخصيا هناك من عائلته و تقريبا النصف من اعضاء الاتحاد من سفروا خلال سنوات السبعين. هذه الطامة الكبرى أوليس أنهم ليس لديهم إعتراف بالأكراد الفيلية الذين سفروا سنوات الستين والسبعين مايعني أن ليس لديهم إعتراف بهويتهم الفيلية ، لكن الأغبى أنهم هم من جعلوا هذا المعتقد السائد أن التسفير وليد الثمانين ، يحتفلون بذكرى 38 ويتجاهلون ويتعامون عن مسفري الستين والسبعين ، هذا ما يأكد لي غبائهم وزدواج شخصياتهم وإنفصام تام لديهم . و في آخر مقال عن الموضوع لي سنة 2015 على صوت العراق بعنوان ” التاريخ المزيف لتسفير الكورد الفيلية” أشدت بالذكر أن هؤلاء الدكاكين ليسوا إلا بعثية وأبناء بعثية ومن مؤيدي صدام حسين اذا بقوا على حالهم وأنهم سبب التفرقة وعدم توحد الشريحة الفيلية، واليوم اضيف انهم سفلة وأسفل السافيلين وخونة ، وللعلم شخصيا أنا وفي عائلتي من سفر ستينات و منهم بسبعينات وبثمانينات ومن لم يسفر ، فكيف ومع من سأحتفل يا دكاكين ؟ إرتقوا ولو قليلاً.

كريم نوروز .