زينب ( عليها السلام ) ..منهج الحياة وصفاء الإنسانية

أحمد الركابـــي

إن الدور العظيم الذي قامت به سليلة الوحي وربيبة النبوة وعقيلة الإمامة السيدة الطاهرة الحوراء زينب بنت علي بن أبي طالب وعمة الائمة المعصومين من ذرية الحسين في رحلتها مع سيد الشهداء من المدينة المنورة الى كربلاء، ثم مع السبايا من كربلاء الى الكوفة ومنها الى الشام، ثم رجوعها الى المدينة.حيث ضربت الحوراء زينب في كل ذلك أعلى مثال للصبر واليقين والثبات والعقيدة

نعم : للسيّدة زينب مواقف عديدة في الذبّ عن إمام زمانها، فنراها تستمر في مواقفها في الدفاع عن الإمام زين العابدين (عليه السّلام) بعد استشهاد أبيه سيّد الشهداء الحسين (عليه السّلام)، تعزّيه تارةً وتصبّره، وتحافظ عليه من القتل وتَفديه بنفسها تارة أخرى.

لقد كانت هذه السيدة الجليلة قوية الشخصية، فلا ترتجف أمام سلطان يزيد ولا أمام قوته وجيشه. كانت كأبيها عليّ (عليه السلام) الذي قال:

«لو تضافرت العرب على قتالي، لما ولّيت عنها هارباً». كانت ابنة عليّ وأخت الحسين والعباس، وكانت الإنسانة التي تملك عزّة النفس، ولذلك لم تقف ذليلةً، بل كانت تعيش موقف الإنسانة العزيزة في شخصيتها. شكَّلت الامتداد الطبيعي الرسالي لأُمِّها الزهراء (عليها السلام)، في صبرها وجهادها وتقواها، بما جعلها مدرسةً للأجيال في سيرتها، التي لم تكن إلّا تضحيةً وفداءً للإسلام المحمّديّ الأصيل، ولتأكيد الحقّ وشرعيته، والوقوف بكلِّ ما أمكنها من قوّة في الخندق المواجه للباطل والظلم.

ومن هذه الصورة الواقعية التي أحياها أنصار الحق بطور الشور والبندرية لرسم منهج الحياة من خلال مواقف أم المصائب (زينب عليه السلام ) وهذا جزء من كلامهم الراقي :

((زينب، يا ملهمة الأنصار البكاء، كيف لا؟! وقد رُسمت صورة الذبح بعينيكِ يا حوراء، وطُبعت في ذهنكِ لوحة رسمتها الدماء، خطّها الظلم بيد الأشقياء، قد مُلئت ذاكرتكِ بنحيب الأطفال والنساء، وحزّ النحر الشريف بخنجر العداء، رغم هذا، فلم تستسلمي يا بطلة كربلاء، حين رميتِ نفسكِ على الجسد المرمّل بالدماء، محتسبة الأمر لله وله البقاء، فحملتِ الشجون كلّها وجعلتِها سيفًا بتّارًا بالخطابة والبلاغة والإباء، وها نحن اليوم بمصابكِ نحزن ونعبّر عنه بالشور والبندرية ونقتدي برسالتكِ يا سليلة الأتقياء، وننصر كلّ حسين في عصره، ونلبي النداء، ونقول: نرفع لكَ يا حبيبنا الرسول الأكرم أعظم العزاء، ولآلكَ الطيبين لا سيّما مهديّهم معزّ الأولياء ومذلّ الأعداء، وأبناء الأمّة الإسلامية جمعاء، وفي مقدمتهم الأستاذ المرجع الصرخي كاشف زيف المارقة الأعداء.))

15 رجب ذكرى وفاة مولاتنا زينب الكبرى (عليها السلام)

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على المرأة المسلمة أن تقتدي بهذه الشخصية وتستن بمنهجها في حياتها الخاصّة والعامّة، على أساس التزام الحقّ ونصرته، وامتلاك الوعي والإرادة الصلبة.

لذلك لابدّ من أن نستفيد في تربيتنا للمرأة المسلمة من موقف السيدة زينب (عليها السلام) هذه الإنسانة المثقَّفة، والعالمة، والقوية، والشجاعة، والمتحدّية، التي عاشت العاطفة، ولكنّ العاطفة لم تغلبها، حتى في كربلاء، عن القيام بمسؤولياتها، لأنّ الحوراء زينب (عليها السلام) عاشت كلّ ما عاشه الإمام الحسين (عليه السلام)؛ عاشت روحانية أُمِّها، وعاشت عظمة أبيها وأخيها المظلوم.