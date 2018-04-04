قد يتصور البعض إن اتفاقية سايكس بيكو مرحلة وانتهت ، أو لفترة زمنية ومضت ، وقسمت أراضينا لهم ، ليأخذ كل ذي حصة حصته ،

لكن إذا أردت إن تراها في صورة أخرى ، بعيد عن ما أفرزتها ، لتكن إمامك مقاهينا وجليسها وعشقها لنعرف كيف سايكس بيكو بيه 0

يقالون المجالس مدراس ،لان فيها الحكمة والعبرة ،وحكايات وقصص لا تنتهي ، وإذا صعبة عليك قضية ما ، تكون المقاهي سابقا هي الكفيل لذلك وليس حديثا 0

تاريخنا في المقاهي تاريخ يشهد له الجميع , أنها تعود إلى سنوات طويلة ، من العطاء الزاخر ، ولان المسالة لا تتوقف عند شرب الشاي أو القهوة ، وليس لقضاء الوقت أو ما شابه، وقلة عددها أو كبرها ، بل للقضية إبعاد اكبر من ذلك بكثير جدا ، حيث كانت مجالسها ثقافية علمية ، ويشارك في إقامتها ، العلماء والأعيان والرواد وشرائح اخر من المجتمع 0

إما في يومنا هذا ، أصبحت في صورة مغاير عن الماضي تمام ، حالها من حال البلد ، كل شي يسير نحو المجهول ، فمجالس الماضي المضي ، أصبحت مجالس للقادم المخيف ، لأنها أصبحت للعناوين التي لا جدوى منها ، ومسميات لا ترتقي لأخلاقنا وثوابتنا المجتمعية ، سابقا للحديث المشوق وتبادل الآراء لتكن مدرسة لتعليم المجاني ، بينما في حاضرنا مدرسة لهدم أفكارنا وما خفي منها كان أعظم وقد يكون القادم أسوء بكثير 0

قد يقول قائل الماضي انتهى ، واليوم عصر التكنولوجية الحديثة ، أصبح بإمكان الحصول على أي معلومة كانت بسهول جدا ، ووسائل التواصل جعلت العالم قرية صغيرة ، لنشر المعلومات والاستفادة منها ، ولسنا بحاجة لهذه لمجالس ، لكن القضية اكبر بكثير ، لأنها تحولت إلى مستوى يعرفه الجميع ، وما كان في السابق من جو علمي مهني ، واليوم مكان لتجار المخدرات ، وعرض المغريات للشباب ، وأكثر من ذلك بكثير0

هي دعوة للكل من إعادة إحياء تلك المجالس ، لتعطي ثمارها وتعيد نشاطها من جديد ، لان حال اليوم للمقاهي كل شخص غارق في نفسه ، بعيد عما يدور ما حوله ، و منقطع تمام عن ما جالس بقربه ، لتعرف كيف سايكس بيكو في مقاهينا ، وأثارها ما زالت مستمرة حتى وقتنا الحاضر 0

ماهر ضياء محيي الدين