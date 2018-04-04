صحة الكرخ / مستشفى الكرامة التعليمي انجازات و خدمات طبية كبيرة رغم الظروف المالية الصعبة

تقرير / احمد عبد الصاحب كريم

تصوير / علي محمد علي السراي

تعد مستشفى الكرامة التعليمي من اقدم و اشهر المستشفيات الكبرى في العراق تأسست هذه المستشفى عام 1927 بمساحة (5) دونم سعة (445) و تضم مبنى الاستشارية و الطوارى و اقسام (الباطنية ، الجراحية ، الجناح الخاص ، المجاري البولية ، العيون ، الاذن و الانف و الحنجرة ، مركز الحروق ، قسم النسائية و التوليد ، قسم الاطفال ، الكسور و العظام ) ، فضلا عن المركز التخصصية (مركز الحياة لغسل الكلى، مركز إمراض الدم (الثلاسيميا) ، مركز العناية التنفسية ، مركز الجراحة الناظورية ، مركز الخلايا الجذعية ، مركز امراض و غسل الكلى (الاطفال) و المختبرات و وحدات الفحوصات الساندة و تستقبل اكثر من (18000) الف مراجع شهريا و تقدم خدماتها الطبية و الصحية لجميع المواطنين من كافة المحافظات العراقية

و بين مدير مستشفى الكرامة التعليمي الدكتور (عبد المنعم حميد عيسى) ان مستشفى الكرامة التعليمي تعتبر من اكبر المؤسسات الصحية في جانب الكرخ و تمتلك اكفأ الملاكات الطبية و الصحية و العلاجية من ذوي الخبرة حيث استقبلت المستشفى خلال شهر شباط (اكثر من (18500) الف مراجع في العيادة الاستشارية و الطوارىء و اجرت صالات العمليات (424) عملية جراحية متنوعة و اجراء (43000) الف فحص مختبري و بلغ عدد الفحوصات في الوحدات الساندة (7500) الف فحص و و بلغ عدد الولادات في المستشفى (176) ولادة منها (75) ولادة طبيعية و (101) ولادة قيصرية و بلغ عدد الذكور (95) طفل و (81) طفلة

و اضاف عيسى ان المستشفى تعمل على مدار (24) ساعة و تستقبل كافة المواطنين و الحالات الصعبة و الطارئة و جميع الاقسام و الردهات تعمل بكفاءة عالية من خلال عمل جميع الاجهزة الطبية بكفاءة عالية و و يوجد في المستشفى افضل و اكبر المراكز التخصصية على مستوى القطر مثل (مركز الحياة لغسل الكلى و مركز إمراض الدم (الثلاسيميا) الذي يعتبر اكبر مركز تخصصي لعلاج مرضى الثلاسيميا في العراق و مركز العناية التنفسية ، مركز الجراحة الناظورية و مركز الخلايا الجذعية و مركز امراض و غسل الكلى (الاطفال) الذي تم استحداثه حديثا حيث يعتبر من المراكز المختصة بامراض الكلى للاطفال و الذي استقبل (280) حالة و اجرى (140) غسل كلوي

و اضاف مدير مركز الحياة لغسيل الكلى اخصائي امراض و زرع الكلى الدكتور (صفاء الدين جميل نعمة ) ان مركز الحياة في مستشفى الكرامة يعد من احد المراكز الكبرى و المهمة في علاج و غسيل الكلى و بلغ عدد المراجعين المسجلين في المركز (320) مراجع اجريت لهم (1550) عملية غسل كلى للمرضى الغير مصابين بالامراض الفيروسية و التهاب الكبد الفايروسي و اجراء (500) عملية غسل كلوي لـ (50) مريض مصاب بمرض التهاب الكبد الفايروسي

و اضاف نعمة يتكون المركز من ردهتين تحتوي كل ردهة على (20) سرير و (20) جهاز لغسل الكلى و يتراوح زمن الغسلة الواحدة لكل مريض من (3 – 4) ساعات بواقع ثلاث غسلات اسبوعيا و منظومتين لتنقية و تصفية المياه مبينا ان المركز يقدم خدماته الطبية و الصحية على مدار (24) ساعة بواقع (4) شفتات من الساعة الخامسة صباحا و لغاية منتصف الليل بالاظافة للحالات الطارئة و يتم اجراء كافة الفحوصات التشخيصية و السريرية و المختبرية لكل مريض للتاكد من اصابته بعجز كلوي و يتم تثبيت بيانات المرضى و اعطائهم جدول لغرض اجراء عمليات الغسل الكلوي .

الاعلام و العلاقات