عشاق السيتي في دولة الإمارات على موعد مع مباراة من العيار الثقيل في الدوري الإنجليزي الممتاز

منطقة مشجعي السيتي تستقطب عشاق السيتي من مختلف دولة الإمارات في مدينة زايد الرياضية بتاريخ 7 أبريل

الإمارات العربية المتحدة، 04 أبريل 2018: اقترب الدوري الإنجليزي الممتاز من نهايته، وحتى الآن يبتعد مانشستر سيتي كثيراً بالصدارة عن أقرب منافسه، ومُتبقي للسيتيزنس مباراتين من العيار الثقيل من هذه الثمانية، الأولى هي ديربي مانشستر ضد الجار والغريم التقليدي، وستكون في الجولة 33، أما الثانية فهي التي ستجمع فريق جوارديولا بتوتنهام في الجولة 34.

وبهذه المناسبة تنظم مانشستر سيتي منطقة لمشجعيها في العاصمة أبوظبي، إذ يحظى النادي بشعبية كبيرة في دولة الإمارات، وتأتي هذه الخطوة لتتيح لعشاق السيتيزن في الإمارات من متابعة منافساته في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن أجواء عائلية تستضيفها مدينة زايد الرياضية يوم السبت 7 أبريل.

وتستقطب منطقة مشجعي السيتي العائلات والأصدقاء وعشاق النادي القادمين من مختلف أنحاء الإمارات لتمتع بيوم حافل بالبرامج الترفيهية والأجواء الإحتفالية ومتابعة مجريات اللقاء المنتظر الذي يجمع السيتي بغريمه مانشستر يونايتد، ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 84 نقطة، ويأتي خلفه مباشرةً مانشستر يونايتد برصيد 68 نقطة، أي أن الفارق بينهما 16 نقطة، ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 66 نقطة، ويأتي توتنهام في المركز الرابع بعد جمعه 64 نقطة.

تنطلق الفعاليات الترفيهية في منطقة مشجعي السيتي في مدينة زايد الرياضية وتحديدًا على أرض ملعب رقم 15 ابتداءً من الساعة 08:00 مساءً، قبل أن تنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة في تمام الساعة 08:30 مساءً.

معلومات عن الفعالية:

تنظم مانشستر سيتي هذه الفعالية المجانية لعشاق ومحبي السماوي في دولة الإمارات، بتاريخ: السبت 7 أبريل 2018

التوقيت: تفتح الأبواب في تمام الساعة 08:00 مساءً.

المكان: مدينة زايد الرياضية – الملعب رقم 15 .

المواقف: يتوفر عدد محدود من المواقف المتاحة للسيارات.

السعر: فعالية مجانية لعشاق السيتي، ولكن ينبغي التسجيل في الموقع الإلكتروني الرسمي للسيتي:

https://cityzens.mancity.com/widgets/preview/event-form/e4259f9b54214645bc7d4c82c1263910?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=abu_dhabi_manchester_derby_event_form&utm_content=organic_arabia

نبذة عن نادي مانشستر سيتي:

نادي مانشستر سيتي هو نادٍ إنجليزي أُسس في شرق مانشستر في عام 1880 باسم ساينت ماركس وست جورتون، وأصبح اسمه مانشستر سيتي رسميًا منذ عام 1894. ومنذ ذلك الوقت فاز نادي مانشستر سيتي بكأس الكؤوس الأوروبية، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات، من بينها مرتان فاز فيهما بالدوري الإنجليزي في الفترة بين 2012 إلى 2014، كما فاز مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 5 مرات. يُعد نادي مانشستر سيتي واحدًا من ثمان أندية في مجموعة سيتي لكرة القدم والتي تضم: ملبورن سيتي الأسترالي، ونيويورك سيتي الأمريكي، ويوكوهاما مارينوس الياباني، ونادي أتلتيكو تورك، ونادي جيرونا لكرة القدم.

وتحت إدارة المدير الفني للفريق بيب غوارديولا، يلعب النادي في الدوري المحلي وفي بطولة أبطال أوروبا المباريات على أرضه في ملعب الاتحاد الذي يتسع لـ 55 ألف مشجع والذي يعتبر مقر النادي منذ سنة 2003، واليوم يضم ملعب الاتحاد أكاديمية السيتي لكرة القدم، ومركزًا للتدريبات وتنمية الشباب والناشئين وتطويرهم. يتسع ملعب أكاديمية مانشستر سيتي لسبعة آلاف مشجع، ويعتبر مقر التدريب اليومي لكل من فريق مانشستر سيتي للسيدات وفريق الشباب للتنمية ومباريات الإياب التنافسية.

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الرسمي www.mancity.com والنسخة العربية www.Manchestercityfc.ae

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حكمت بسموق

مدير علاقات إعلامية وعامة – سيفين ميديا