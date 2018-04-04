عيب يارجل الدين تتحمل إهانات بالفس بوك على الترشيح ..

يارجل الدين انت تقوم بنشر صورك لإعلان الدعاية للترشيح الى مجلس النواب .لماذا لم تنزع العمامة وتصور بالفس بوك .حرام لابس عمامة رسول الله وانت تتلقى إهانات من اكثر العراقيين لسبب تقاعسك طيلة فترة عملك بالبرلمان او بالوزارات العراقية ولم تقدم شيئ للمواطنيين بحيث الحالة التي وصلنا اليها هي حالة (الفشل التام ) في كل شيئ نتيجة المحاصصة والفساد لبعض السياسين ويا رجال الدين.ارى من الانجع ان تُمسح الإعلان وتمسح صورك افضل . وانت حصلت على كفايتك من بيوت سكنية ونساء وسيارات وأرصدة وتقاعد من الافضل ان ترتاح وتفسح المجال للشباب الاخرين ،واتقي الله على ما حصلت من اموال لك والى اولادك وأقربائك .وقدم الشكر لله . افضل من ملاعيب السياسة والبهلوانيات والقال والقيل الفاشلة ..

دائما اتصفح الفس بوك . وارى بام عيني التهجم الكبير على المرشحين وبالاخص رجال الدين ، ومن باب المحبة والوفاء انني مضطر ان اكتب هذه المقالة للتنبيه على مايحصل ويكتب من كلمات نابيه مزعجة . وقسم من الشباب لهم الحق .الشباب الان صغاراً وكباراً يتطلعون الى مجلس البرلمان والى الحكومة العراقية .ان توفر لهم عملاً وسكناً وامناً وحياة كريمة لكافة العراقيين .وهذه في اغلب مقالاتنا المكتوبة نكرر هذه المطاليب . لكن هذه المطاليب لم تتوفر لهم طيلة هذه الأعوام. لان برامج الاحزاب وبرامج رووساء الوزراء خالية من هذه المطاليب التى تخدم المواطنيين وكذالك اعضاء البرلمان الاغلبيه منهم تبحث على المصالح الشخصية.ولم تبحث عن مصالح العراق ياويلي على العراق ابو الحضارات، ونحن جربناهم ،والمجرب لايتكرر بالحكومة القادمة ان شاء الله ….ناشط في منظمة حقوق الانسان .الكاتب علي محمد الجيزاني

‏‫من جهاز الـ iPad الخاص بي‬