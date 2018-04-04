في شمال سوريا..مسؤولون بريطانيون يتعهدون بالتضامن مع السلطات الكوردية

زار مسؤولون من حزب العمال البريطاني السلطة التي يقودها الكورد في شمال سوريا يوم الثلاثاء وتعهدوا بالوقوف معها في وجه ما تتعرض له من تهديدات بهجمات.

وقال موريس گلاسمان وهو عضو بحزب العمال في مجلس اللوردات ”نحن هنا من أجل علاقة طويلة الأمد معكم حيث يمكننا دعمكم ضد كل الذين يحاولون تدمير حريتكم.“ وأضاف في تصريحات أدلى بها في مدينة القامشلي الواقعة في منطقة تخضع معظمها لسيطرة القوات الكوردية السورية ”نحن نقدم أيضا تضامننا من القلب“.

وسيطرت قوات تركية الشهر الماضي على منطقة عفرين السورية وطردت قوات حماية الشعب الكوردية التي تعتبرها أنقرة تهديدا على امتداد حدودها.

وهددت تركيا بالتوغل أكثر ناحية الشرق. وتعتبر وحدات حماية الشعب الكوردية امتدادا لحزب العمال الكوردستاني المحظور الذي يشن تمردا منذ عشرات السنين على الأراضي التركية.

ومنذ بدء الصراع متعدد الأطراف في سوريا شكلت وحدات حماية الشعب الكوردية وحلفاؤها مناطق حكم ذاتي في الشمال ووضعت نظاما اتحاديا حكوميا. وتنامت قوتهم بعد السيطرة على أراض واسعة من تنظيم داعش الارهابي بمساعدة الولايات المتحدة وذلك رغم معارضة واشنطن لخططهم السياسية مثل معارضتها للحكومة السورية.

ويقول زعماء كورد سوريا إنهم يسعون للحكم الذاتي في إطار سوريا لا مركزية وليس الانفصال.

وقال عبد الكريم عمر وهو عضو بارز في الإدارة الذاتية في الشمال إن الوفد البريطاني الذي وصل يوم الثلاثاء يمثل أول وفد رفيع المستوى من نوعه.

وأشار إلى حدوث اجتماعات من قبل لم يتم الإعلان عنها. لكنه قال إن هذه أول زيارة بهذه الطريقة الرسمية. وقال عمر إن أعضاء البرلمان البريطاني سيبحثون الوضع في عفرين ومشكلة عشرات الآلاف من السكان النازحين هناك.

وقال گلاسمان إنهم سيتفقدون أجزاء من شمال سوريا ويلتقون مع مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكوردية بالإضافة إلى المجالس المدنية المحلية.

رويترز