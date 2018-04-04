قائممقام الموصل: هناك العديد من “الخلايا الإرهابية” النائمة وهناك جهد استخباراتي كبير للقضاء عليها

أكد قائممقام قضاء الموصل، زهير الأعرجي، أنه بالرغم من القضاء على تنظيم داعش، ما زال هناك تخوف دائم من ظهور جديد لخلايا إرهابية نائمة.

وأوضح الأعرجي أن “موضوع داعش ليس نهائيا ولا سهلا”، مضيفا أن “هناك العديد من الخلايا النائمة وهناك جهد استخباراتي كبير تبذله الدوائر الاستخباراتية للقضاء على هذه الخلايا وعلى زعامات تحاول إعادة إحياء خلايا نائمة.”

وأكد الأعرجي أنه تم القبض منذ أسبوعين على خلايا إرهابية اعترفت بأنها أعيد تنظيمها وأنها تخطط لعمليات إرهابية جديدة.

وفي سياق آخر، أشار الأعرجي أنه بالرغم من تحرير مدينة الموصل إلا أن شبح “الخلايا النائمة” ما زال يطارد بعض المواطنين ويشعرهم بالتخوف من العودة الى مناطقهم، مشددا على “ضرورة عمل مسح ميداني ودخول دوائر الدولة الى المناطق لتوفير خدمات مياه وكهرباء” لتشجيع المواطنين على العودة الى بيوتهم.

ومن الجدير بالذكر أن القوات الامنية عثرت في الاسابيع السابقة على مخابئ لاسلحة وعبوات واحزمة ناسفة في مناطق متفرقة في الموصل حيث قامت بتفجيرها دون وقوع اية خسائر.