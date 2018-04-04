لأول مرة.. لندن تفوق نيويورك في عدد جرائم القتل!

أ ف ب

سجّلت لندن في الشهرين الماضيين عددا من جرائم القتل فاق، لأول مرّة، ذلك المسجّل في نيويورك، وذلك بسبب ارتفاع الهجمات بالسكاكين في العاصمة البريطانية، وفقا للشرطة.

وقتل 15 شخصا في لندن في فبراير الماضي مقابل 14 في نيويورك، وهما مدينتان متساويتان في الحجم.

وفي مارس، وقعت 22 جريمة في لندن، مقابل 21 في نيويورك.

وقال مصدر في الشرطة البريطانية، ردا على سؤال حول الجرائم الست والأربعين التي وقعت منذ مطلع السنة، إن 31 منها كانت هجمات بالسلاح الأبيض، وهو ما تحاول المدينة مكافحته.

في العام 2017، قتل 134 شخصا في لندن، منهم 80 طعنا.

وارتفع عدد الجرائم بنسبة 40 % في العاصمة البريطانية في السنوات الثلاث الماضية. أما في نيويورك، فقد انحسر بنسبة 87 % منذ العام 1990.

وبين ابريل 2016 ومارس 2017، أحصت الشرطة 12 ألفا و100 هجوم بالسكاكين في المدينة أوقعت أكثر من 4400 جريح، وهي أعلى حصيلة منذ خمس سنوات.

وفي معظم هذه الحالات، لم يكن الهجوم متصلا بجريمة منظمة، بل قام به أفراد يحملون السكاكين ليشعروا بالأمان أو يوحوا بأنهم أقوياء. وتطال هذه الظاهرة، بشكل خاص، القاصرين.