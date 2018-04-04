مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في مصر يلتقي السفير حبيب الصدر

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

التقى سعادة السفير حبيب الصدر, سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمكتبه السيد حازم قاسم مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية – مكتب مصر وأعضاء المكتب المعني بالإشراف على سير العملية الانتخابية التشريعية المزمع اقامتها يوم الثاني عشر من مايو ايار 2018 المقبل .

واكد معالي السفير حبيب الصدر في مستهل اللقاء على تسخير كافة الجهود والطاقات والامكانات المُتاحة بُغية إنجاح سير العملية الانتخابية وضمان مشاركة أكبر عدد من أبناء الجالية العراقية المقيمة في مصر في هذا العرس الانتخابي ضمن إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس النواب العراقي 2018

حضر اللقاء السيدان زهير سعد عباس ومازن فاخر عليوي من أركان السفارة.