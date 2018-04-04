مسؤول أمريكي كبير: الأمريكيون جادون فعلا بإعادة الإعتبار لقادة السنة في العراق

أحمد عبد الستار

أكد مسؤول رفيع المستوى في الادارة الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب والمخابرات الأمريكية جادون فعلا في التفكير في خطط ستراتيجية بديلة للعملية السياسية في العراق ، وانها تنوي إعادة الإعتبار لقادة السنة في العراق ، بعد ان جرى استبعاد أكثر قادتهم ومصادرة مشاركتهم في سلطة القرار ، وهم يعدون من وجهة نظر واشنطن السد المنيع الذي يوقف إمتدادات الزحف الايراني في بلادهم.

واضاف المسؤول الأمريكي الكبير أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين رفيعي المستوى في المخابرات الأمريكية لايخفون تأكيدهم ان الادارات الامريكية السابقة ارتكبت اخطاء كارثية ، في الغزو غير المبرر الذي استهدف العراق ، وقد كانت توجهات تلك الادارات ونظرتها الى الوضع في العراق في غير محلها ، وان مراهنة القادة الامريكان على شيعة العراق بعد احتلال الامريكان للعراق عام 2003، وتسليم السلطة لقادة الشيعة الموالين لإيران، لم يكن له مايبرره ، حتى وان سهلوا احتلال بلادهم ، وان تهميش قادة السنة ومحاربة مكونهم كان خطأ لايغتفر ، وهم أي سنة العراق هم من كانوا يحافظون على مكانة بلادهم ولا يسمحون لأي تدخل اجنبي لأن يكون بمقدوره التأثير على سياسات بلدهم التي كانت متوازنة في كل الأحوال، حتى مع الادارات الامريكية السابقة، حيث كانت علاقات العراق في الثمانينات ومنتصف التسعينات في أحسن الاحوال، وكانت تلك الادارات هي من وقفت الى العراق في الحرب العراقية الايرانية ولم تسمح أنذاك بانهيار جبهة العراق في التسعينات.

وكان نائب الرئيس الامريكي / مايك بنس / حذر مؤخرا من تدخلات ايران في الشأن العراقي وفي مستقبل الانتخابات العراقية ، وبخاصة تحذيره من مخاطر الدعم المالي الإيراني الذي يهدف الى التأثير في نتائج الانتخابات عن طريق إغراء بعض الجهات بدعم مالي ، ليتسنى لها الفوز بأغلبية الأصوات على حساب كتل شيعية أخرى ، يراد ابعادها هي الأخرى ، وبخاصة إئتلاف النصر برئاسة العبادي، حيث شنت مؤخرا جهات شيعية حملة مضادة له ،تستهدف تشويه سمعة العبادي في اوساط طائفته ، وتحريض اتباعهم على عدم دعم ولاية ثانية للعبادي في الانتخابات المقبلة، وإشاعة أخبار مزعومة عن خروج رئيس الوزراء حيدر العبادي عن توجيهات المرجعية.

ويلفت المسؤول الأمريكي الأنظار الى أن الادارة الامريكية وأجهزة استخباراتها ومراكز بحوثها المتقدمة تريد تعيد ترتيبات المنطقة في العراق وسوريا،وهي قد وجدت لها موطيء قدم غربي العراق، ولن يكون بمقدور واشنطن تحقيق أهدافها في سوريا ، دون ان يكون السنة في العراق بموضع قوي ، يسندهم الامريكان ليكون بمقدورهم فرض نفوذهم في سوريا ، وان الامريكان بدأوا يدركون أن الوجود الامريكي على مقربة من الحدود السورية العراقية سيحول دون امتداد النفوذ الايراني الى سوريا، كما ان من شأن إعادة الاعتبار لقادة السنة المؤثرين ان يكونوا عونا لهم في استقرار العراق ، وفي ان يضعوا حدا للتدخل والتمدد الايراني الخطير في محافظات السنة، وهم أي قادة الشيعة يريدون بسط نفوذهم في المحافظات السنية، وتقوم الفصائل الشيعية الموالية لطهران بعمليات تغيير ديموغرافي واسعة في مناطق مختلفة في العراق ، وبخاصة في المحافظات السنية في الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وحتى في كركوك، وشكل توجهات ايرانية من هذا النوع خطرا ليس على مستقبل العراق فحسب ، بل على مستقبل الوجود الامريكي في المنطقة .

ولا يخفي المسؤول الرفيع في الادارة الأمريكية القول ان التطرف الجديد يولد حاليا من الشيعة، وقد تم كبح جماح التطرف السني لكن تطرف الشيعة وولاءات الكثير من قياداتهم لإيران وارتباطاتهم المتشعبة بها ودفاعهم عن طهران، يعطي المبرر للامريكان في التفكير جديا باعادة الستراتيجية الامريكية أزاء شيعة العراق وقادتهم الذين ذهبوا بعيدا في ولاءهم الأعمى لايران دون ان يراعوا استقلال وسيادة بلادهم ومصادرة طهران للقرار العراقي وهيمنتها الكاملة على مقدرات العراقيين.

وأكد المسؤول الأمريكي الرفيع المستوى أن السياسة الايرانية هذه تجد ارتياحا كذلك ليس من قادة السنة بل من دول الخليج ، حيث تشعرهم مرة أخرى أن عودة السنة سيخفف عنهم اعباء المواجهة مع ايران، إن لم يمنعها كليا، ويحول دون تحقيق إيران لأطماعها في المنطقة وسعيها لإبتلاع دولها وفي وقف الامتدادات الشيعية في مناطق السنة الذين يتعرضون الى تغيير ديمغرافي ممنهج وخطير، من شأنه أن يعرض أمن العراق ومنطقة الخليج لمخاطر كبيرة، إن لم يقف الامريكان جديا وقفة مسؤولة ومبصرة، ولا يكررون أخطاء اداراتهم السابقة التي ارتكبت اخطاء ستراتيجية فادحة ألحقت اضرارا كبيرة بسمعة أمريكا وعرضت الأمن القومن الأمريكي لمخاطر كبرى، لم يعد الوقوف بوجهها ممكنا، وان واشنطن لم تواجه امتدادات طهران بموقف جدي هذه المرة ، وقد أدرك الامريكان بما لايقبل الشك ان غض النظر عن تدخلات إيران واطماعها في المنطقة ، وعدم مواجهتها بعين حمراء ، فقد يستيقظ الأمريكان يوما ، ولن يجدوا لهم موطيء قدم في المنطقة.

وكان الخبير الستراتيجي هشام الهاشمي ، قد أوضح لصحيفة الشرق الاوسط الصادرة في لندن ، ردا على تساؤلات بشأن استمرار الوجود الأمريكي في العراق، أن “لدى الأميركيين هدفا رئيسا، وهو إضعاف دور إيران في العراق وإخراجها هي وحلفائها من سوريا ، ولذلك فإن الوجود الأميركي عبر الناتو لايعرف متى ينتهي ، لكن الأهم أن إيران ستكون بموجب هذه الخطة عدوا، ليس للولايات المتحدة فقط، بل لكل دول الناتو”.