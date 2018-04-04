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مقتل واصابة 8 اشخاص بنزاع مسلح على ارض في دهوك

افاد مصدران مسؤولان احدهما امني والأخر طبي يوم الأربعاء ان ثمانية اشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بنزاع مسلح على ارض زراعية في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال مدير شرطة المحافظة اللواء طارق احمد للصحفيين اليوم من امام مستشفى دهوك العام، ان نزاعا مسلحا اندلع بين عائلتين في قرية على قطعة ارض مما اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص واصابة خمسة اخرين بجروح.

وأضاف اللواء احمد ان تم القاء القبض على المتسببين بذلك النزاع.

الى ذلك قال المسؤول الطبي للصحفيين أيضا، ان جروح المصابين خطيرة وقد خضعوا الى عمليات جراحية، وهم الان تحت العناية المركزة.

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