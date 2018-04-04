ممثلة كوردستان تنتقد من واشنطن دعوات حكومة الأغلبية ببغداد وتدعو لآلية مشتركة بمناطق النزاع

انتقدت ممثلة حكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة الامريكية بيان سامي عبد الرحمن يوم الثلاثاء دعوات تتبنها جهات، واطراف سياسية لتشكيل حكومة اغلبية بعد الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في أيار المقبل، داعية الى ضرورة وضع آلية مشتركة لإدارة المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

ويتبنى زعيم ائتلاف دولة القانون نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي شعار تشكيل حكومة اغلبية بعد الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في أيار المقبل.

وكان أمين عام منظمة بدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري قد اعلن في مقابلة متلفزة امس الاثنين أن “العراق قائم على مكوّنات متعددة ولن يستقر إلا بأن تتمثّل كلها في الحكومة”.

وقالت عبد الرحمن في كلمة لها خلال ندوة عن العراق عقدت اليوم في واشنطن، إن “إقليم كوردستان مرَّ بأوضاع اقتصادية صعبة بدأت منذ عام 2013، وبعدها بعام ظهر تنظيم داعش في العراق لتتفاقم الأوضاع اكثر مما هي عليه بسبب موجات النزوح”، منوهة الى ان “الإقليم والعراق عملا سوية على مواجهة التنظيم المتشدد وقد تمكنا من هزيمته”.

وأضافت ان “اننا ذاهبون الى انتخابات مهمة في العراق والكورد سوف يشاركون فيها، ونأمل ان نكون جزءا من المحادثات في تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة”، مشددة على انه “يجب ان تمثل الحكومة المقبلة جميع مكونات العراق”.

وتابعت عبدالرحمن انه “يوجد قادة سياسيون يتحدثون عن انه قد حان الوقت ان تحكم الأغلبية العراق، في الوقت الذي توجد به مشاكل لم تحل مثل مسألة النفط والغاز والميزانية، إضافة الى انتشار الميلشيات”، مبينة ان “تشكيل حكومة اغلبية ستعود بنا الى الوراء”.

واردفت بالقول ان “تشكيل حكومة جديدة فرصة لجمع المكونات لفتح صفحة جديدة فيما بينها”، مؤكدة على ضرورة حل جميع المشاكل والخلافات وفق الدستور العراقي قائلة “ان تطبيقه بقوة، وبلا انتقائية هو الحل الأمثل لحل مشاكل جميع المكونات في العراق”.

وأشارت ممثلة كوردستان الى ضرورة ان تكون هناك الية مشتركة في حفظ الامن في المناطق المتنازع عليها، داعية واشنطن الى تأدية دور في حل جميع المشاكل والخلافات العالقة بالعراق.