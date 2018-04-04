منتدى الاعلاميات العراقيات (iwjf) يفتح باب المنح الصغيرة للمنظمات ويستعد لاطلاق استطلاعه بالتعاون مع مفوضية الانتخابات

بغداد: iwjf

أجتمع مجلس ادارة منتدى الاعلاميات العراقيات والهيأة الاستشارية، يوم الأثنين، الموافق 2/4/2018،في مكتبه الرسمي، لمناقشة انشطته للمرحلة المقبلة، ونتائج استطلاع الرأي الذي قام به مؤخراً في ست محافظات.

رئيسة منتدى الاعلاميات الدكتورة نبراس المعموري ناقشت مع الحضور اجندة الاجتماع المتضمنة مشاريع عمل المنتدى بصدد المناصرة الاعلامية لقضايا المرأة والمجتمع المدني، اضافة الى بناء قدرات الصحفيات والمدافعات في المشاركة ورصد الانتهاكات واللجنة التنسيقية التي ستتولى متابعة عمل المشروع.

كذلك تطرقت المعموري الى عمل المنتدى مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وموتمر اعلان نتائج استطلاع الرأي الذي قام به المنتدى مؤخراً في ست محافظات بشأن “رأي الناخب والناخبة في ترشيح المرأة للانتخابات والعوامل التي تؤثر في الفوز بانتخابات مجلس النواب” وبالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية (NED).

اختتمت المعموري كلامها باستعداد المنتدى لفتح باب المنح الصغيرة للمنظمات ذات العلاقة بشأن استخدام وسائط التواصل ووسائل الاعلام بشكل اكثر فعالية وامنا لحقوق الانسان ويتم ذلك عبر اعلان ينشر خلال هذه الايام عبر الموقع الرسمي لمنتدى الاعلاميات.

من جانبه تطرق الدكتور عادل سلمان عضو الهيأة الاستشارية، الى التحديات التي تواجهها الصحفيات الشابات وضرورة التحرك المستقبلي بهذا الصدد.

اما الدكتورة بشرى العبيدي المستشارة القانونية للمنتدى فقد اثنت على ما ورد من نتائج في استطلاع الرأي الذي قام به المنتدى وعدته الاول من نوعه، وان هناك جهات دولية تنتظر اعلان النتائج بفارغ الصبر، اضافة الى دور شبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الانسان في تبني نتائج الاستطلاع في عملها المستقبلي.

اختتم الاجتماع بتحديد اسماء المشمولين بتدريب (TOT) الذي سينظم في عمان، اضافة الى اللجنة التنسيقية التي ستتبنى متابعة عمل مشروع تعزيز قدرات الصحفيات والمدافعات ورصد الانتهاكات بالتعاون مع منظمة (Alternatives) وهم كلا من السيدات والسادة (محمد اسماعيل، بشرى العبيدي، عادل سلمان، اسراء طارق، نبراس المعموري).