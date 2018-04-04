هيفاء الحسيني تؤكد دعمها لأهالي العراق والتصدي للتطرف

كرمتها منظمة الصداقة الأميركية الكندية لحقوق الانسان ومقرها أميركا لعملها الإنساني الكبير في دعم المحتاجين المرضى من خلال برنامجها “طيبة أهلنا”، إضافة إلى مساعدة 700 شخص محتاج إلى العلاج خارج العراق، لافتًة إلى عملها مع الامم المتحدة في دعم النازحين العراقيين في داخل البلد وخارجه. وشاركت ممثلة المنظمة العالمية في الشرق الأوسط وزير الدفاع العراقي السابق خالد العبيدي بطائرته الخاصة لزيارة مواقع المعارك في نينوى لتنشر المحبة والسلام للقوات العراقية، وزيارة إلى بعض المواقع المهمة لشحذ الهمم ومد الجنود بالصبر والعزيمة من أجل تحقيق النصر وقتل المتطرفين .

إنها “حمامة السلام” وسفيرته الإعلامية هيفاء الحسيني الذي كان لـ”المغرب اليوم” وقفة جميلة معها لتحدثنا عن مسيرتها العملية، وأكدت أنها قدمت برنامج “طيبة أهلنا” وهو عمل يهتم بالفقراء والمحتاجين والمتعففين ونقل المرضى إلى أفضل مستشفيات العالم وأيضًا مساعدة العوائل المحتاجة بمبلغ مالي قدره ١٠ مليون دينار عراقي، مؤكدة معالجة أكثر من١٠٠٠ عراقي من ضحايا الإرهاب وأيضًا أمراض السرطان وعلاجهم في أميركا وكندا وألمانيا من خلال عملها في المنظمة العالمية في أميركا.