احتجاج في الهند على مقتل عمال في العراق

خرجت تظاهرة في الهند، اليوم الاربعاء، احتجاجاً على مقتل 38 عاملا هندياً في العراق.

ووصلت إلى الاراضي الهندية رفات 38 عامل بناء هندي خطفوا وقتلوا بأيدي عناصر تنظيم داعش في العراق فى 2014، إلى بلادهم بعد 4 سنوات من خطفهم.

وانتظرت الأسر الهندية المكلومة، التي أبلغهم مسؤولون حكوميون لسنوات، أن ذويهم أحياء، في مطار في ولاية بنجاب بشمال غرب الهند لتسلم الجثامين التي وصلت من بغداد.

وغالبية هؤلاء العمال من أسر فقيرة في ولاية بنجاب، وكانوا يعملون لحساب شركة إنشاءات في الموصل عندما تعرضوا للخطف في حزيران 2014 مع سيطرة التنظيم المتشدد على مساحات واسعة من اراضي العراق واستيلائه على الموصل.

وفي الشهر الماضي، أبلغت سوشما سوارا الخارجية الهندية البرلمان أنه تم العثور على رفاتهم في مقبرة جماعية في قرية بادوش شمال غرب الموصل.