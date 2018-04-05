الآلوسي: القمة الثلاثية بأنقرة ليست للتهدئة بل لتعزيز الفوضى والاقتتال بالعراق وسوريا

أكد رئيس التحالف المدني الديمقراطي، النائب مثال الآلوسي، اليوم الأربعاء، أن القمة الثلاثية التي تجمع ايران-تركيا- روسيا، ليست قمة للتهدئة بل هي قمة لتعزيز الفوضى والإقتتال في العراق وسوريا، مضيفا أن “هذه القمة تهدف إلى تعزيز سلطة النظامين الإيراني والتركي” في المنطقة.

وخلال تصريح قال الآلوسي:” سنجار هي حجة تستعملها تركيا للتوسع في الداخل العراقي وهي خطة لتتقاسم المنطقة مع الحشد الشعبي والحرس الثوري الإيراني”.

وفي السياق نفسه، أكد الآلوسي، أن تركيا تسعى لاستغلال الظروف الحالية لتمتد في المنطقة أمام انتظار أميركي وتخاذل صريح من حكومة بغداد التي تخشى من الغضبين الإيراني والتركي، مشددا أنه”من المحزن جدا والخطير جدا أن تحاول السلطة الاتحادية كسب مواقف انتخابية وأن تسعى لإرضاء تركيا وإيران على حساب المواطنين الكورد والعراقيين”.

يذكر انه تم عقد قمة ثلاثية في انقرة اليوم الاربعاء، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني في تقارب غير مسبوق لبحث مسائل عدة أهمها الملف السوري ومصير تل رفعت ومنبج بعد التوغل العسكري التركي في كوردستان سوريا.

وقد سيطرت القوات التركية والجيش السوري الحر على مدينة عفرين، في 18 أذار 2018 وهدد الرئيس التركي عدة مرات بنقل عمليات قواته إلى منبج. كما هدد بالتدخل العسكري في سنجار، في حال لم تتخذ حكومة بغداد إجراءات ضد من أسماهم “الإرهابيين” في المنطقة.