الاتصالات العراقية توضح حقيقة قطع الانترنت لمدة شهر

نفت وزارة الاتصالات العراقية الانباء التي تحدث عن وجود قطع للانترنت لمدة شهر، رابطة تلك المعلومات بكذبة نيسان.

وذكر بيان للوزارة “تزامنا مع بداية شهر نيسان ومن أجل الترفيه عن المواطن العراقي قامت قناة الرشيد الفضائية بنشر خبر عبارة عن مزحة هدفها الأساسي رسم الضحكة على وجوه ابناء شعبنا العزيز، فبعد أن بثت القناة خبر حول نية الحكومة العراقية إصدار قرار بقطع الانترنت لمدة شهر والذي بينت في نهاية تقريرها بأنه كذبة نيسان”.

واكد البيان ان الوزارة مستمرة بأعمالها لتحسين الخدمات وتقديم انترنت ذو سرعة وكفاءة عالية عن طريق زيادة الحزم والسعات التي توفر شبكة مستقره غير متذبذبة.

واعلنت ايضا عن البدء بتشغيل المشروع الوطني للإنترنت وبنسبة 10% لأغراض الفحص والتجريب، وتوفير أفضل وأجود الخدمات من خلال مواكبة أحدث التطورات العالمية.