الجبوري يدعو مصر للمشاركة بجهود إعادة الإعمار

التقى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، امس الاربعاء، رئیس الوزراء المصري شریف إسماعیل، ونظيره علي عبد العال بعد لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة.

‎وقال مكتب الجبوري في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن الاخير التقى “رئیس الوزراء المصري شریف إسماعیل جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يضمن مصالح الشعبين الشقيقين، وابرز التطورات السياسية والامنية على المستويين الاقليمي والدولي”.

وأضاف مكتب رئيس البرلمان إن “اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك وسبل دعم العراق على المستويات كافة “. وأكد الجبوري أن “التحديات الكبيرة التي تتعرض لها دول المنطقة تستدعي مزيداً من التفاهمات والحوارات الجادة، لإيجاد حلول جذرية للأزمات بعيداً عن لغة التصعيد”، مضيفاً ان “العراق حريص على تعزيز علاقاته مع محيطه العربي والإقليمي عبر مواصلة التنسيق مع الجميع من أجل حفظ أمن واستقرار المنطقة”.ودعا رئيس مجلس النواب “الدول العربية وخاصة مصر الى المشاركة في إعمار العراق وأن تكون حاضرة بشكل فاعل بملف الاستثمار على جميع الصعد”.

وشدد الجبوري على “ضرورة تفعيل الاتفاقات المشتركة بين البلدين خاصة في مجال التعليم من خلال تذليل كل العقبات أمام الطلبة العراقيين المبتعثين وتسهيل إجراءات القبول والإقامة لهم”، مثمناً “دور مصر حكومة وشعباً الداعم للعراق وجهودها الحثيثة لضمان أمنه واستقراره”. من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري “حرص بلاده على تقديم كل أوجه المساعدة والمساندة لحكومة العراق وشعبه”. وشدد على “أهمية تفعيل التعاون بين العراق ومصر في شتى المجالات خاصة على المستويين الأمني والاقتصادي”.

في غضون ذلك، التقى الجبوري، في وقت متأخر من يوم أمس نظيره المصري علي عبد العال “وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين وكل ما يسهم بتطوير الأداء البرلماني المشترك”.وأكد رئيس البرلمان أن “المنطقة تمر بتحديات عديدة تتطلب مزيدا من التنسيق المشترك بين الدول العربية في جميع المجالات”. وأضاف ان “العراق حكومة وشعباً يحرص على توسيع التعاون مع جميع الدول العربية وفي مقدمتها الشقيقة مصر بمختلف المجالات”، مشدداً على “حرص مجلس النواب العراقي على تبادل التعاون والخبرات بين السلطتين التشريعيتين في البلدين بما يخدم الجوانب التشريعية والرقابية.”من جانبه أشاد عبد العال بـ”الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات العراقية على المجاميع الإرهابية”، مؤكداً “حرص حكومة بلاده على زيادة التعاون بين البلدين في المجالات كافة”.وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري قد بحث، الثلاثاء، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العلاقات الثنائية بين العراق ومصر وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.جاء ذلك تزامناً مع انعقاد مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في القاهرة. وقال المكتب الإعلامي للجبوري في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، إن الأخير”التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة المصرية القاهرة بحضور رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال والسفير العراقي لدى مصر حبيب الصدر، وعدد من أعضاء البرلمان العراقي”.وأضاف مكتب الجبوري أن الاخير “هنأ بمستهل اللقاء الرئيس المصري بمناسبة فوزه بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات المصرية”، متمنياً لـ”حكومة وشعب مصر مزيداً من التقدم والامن والاستقرار”.

من جانبه، أكد الرئيس المصري “وقوف مصر مع العراق ومساندته في جميع المستويات خاصة على الصعيدين الأمني والاقتصادي”.