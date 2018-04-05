الحرس الثوري يتبنى “احباط” استقلال إقليم كوردستان بـ”الوقت المناسب”

قال القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء محمد علي جعفري يوم الأربعاء ان بلاده “أحبطت” استقلال إقليم كوردستان عن العراق.

وقال جعفري، في كلمة امام كوادر الحرس الثوري بمناسبة بدء العام الايراني الجديد اليوم، ان “الهزيمة النهائية التي مني بها تنظيم داعش وانهيار ما يسمى الخلافة المزعومة في العراق وسوريا ومن ثم تطهير المدن من الارهابيين واحباط مؤامرة استفتاء استقلال منطقة كردستان العراق بفضل خطوات الجمهورية الاسلامية الايرانية في الوقت المناسب وحكمة شعبي وحكومتي البلدين واستمرار انتصارات الثورة والامة الاسلامية في ظروف مصيرية وخطيرة للغاية قد تبلورت اليوم امام الجميع”، حسب زعمه.

يذكر ان إقليم كوردستان اجرى في 25 من شهر أيلول عام 2017 استفتاء حق تقرير المصير أيدّ فيه اكثر من 93% من المصوتين ومن مختلف المكونات الاستقلال عن العراق غير ان بغداد سرعان ما اتخذت إجراءات عقابية بحق أربيل مثل اغلاق المطارات امام الرحلات الدولية وشن عملية عسكرية على المناطق المتنازع عليها بساعدة كل من ايران وتركيا بحسب مسؤولين كورد.