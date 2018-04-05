الرئيس العراقي يقاضي رئيس البرلمان

حرك الرئيس العراقي فؤاد معصوم دعوى قضائية على رئيس البرلمان سليم الجبوري بسبب تمرير الموازنة الاتحادية لاحتوائها على جملة مخالفات.

وكان الرئيس معصوم، سمح بنشر قانون الموازنة بجريدة الوقائع، “تغليبا لمصلحة العامة وحماية لحقوق المواطنين”.

وكان مجلس النواب صوت في جلسته المنعقدة يوم 3/3/2018، على قانون الموازنة الاتحادية المثيرة للجدل، إلا ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم رفض المصادقة على القانون، “لاحتوائها على اكثر من 30 خرقا” بحسب بيان رئاسي.

ورفضت رئاسة البرلمان طعن الرئيس على الموازنة مشروع الموازنة وقالت “ان من لديه اعتراض على قانون الموازنة بامكانه الطعن لدى المحكمة الاتحادية بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية”.

وكان من المفترض أن تمرر الموازنة العراقية قبل بداية 2018، لكن عدة نقاط خلافية أساسية بين الحكومة المركزية من جهة والعرب السنة، والعرب الشيعة والكورد من جهة أخرى حالت دون تمرير مشروع الموازنة في الوقت المحدد.

وصدق البرلمان العراقي على موازنة بقيمة 88.5 مليار دولار لعام 2018 رغم مقاطعة البرلمانيين الكورد للتصويت احتجاجا على خفض المخصصات المالية لإقليم كوردستان العراق.