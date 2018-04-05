العبادي يعقد جملة اجتماعات مع شركات يابانية بتخصصات السيارات والطاقة

بدأ رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي جولة من الاجتماعات مع الشركات اليابانية خلال الزيارة التي يقوم بها الى طوكيو.

ووصل اليوم الى اليابان على رأس وفد حكومي، في زيارة تهدف الى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وفتح آفاق الاستثمار للشركات اليابانية، وحضور مؤتمر طوكيو حول دعم خلق فرص العمل والتدريب المهني وتقليل تداول الاسلحة في المجتمع العراقي. بحسب مكتبه.

وبدأ العبادي جولة اجتماعاته، بلقاء رئيس شركة سوميتومو التجارية كوني هارو ناكامورا والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة قيام الشركة بالعديد من المشاريع في العراق ومنها إنشاء معامل لتصنيع السيارات داخل العراق وتقديم خدمات ما بعد البيع، وهذه المشاريع ستوفر فرص العمل للمواطنين العراقيين. بحسب بيان لمكتب العبادي.

واجتمع العبادي ايضا مع وفد منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) برئاسة مديرها هيرو يوكي ايشيد.

وجرى خلال اللقاء مناقشة دخول الشركات اليابانية للعمل في العراق والقيام بمشاريع في جميع المجالات، حيث اكد ايشيد وجود رغبة للشركات اليابانية للاستثمار في العراق وعزمها زيارة العراق قريبا للاطلاع على هذه المشاريع.

واضاف ايشيد ان لدى المنظمة الرغبة بتوسيع مكتبها في العراق بعد ان استقرت الاوضاع الامنية، مبينا انهم سيشجعون شركاتهم للعمل في العراق، بحسب البيان.

فيما اكد العبادي اهمية التعاون مع الشركات اليابانية بعد انتقال العراق الى مرحلة البناء والاعمار.

واضاف ان هناك شركات يابانية موجودة في العراق ومنها الشركة التي تعمل في ماء البصرة ومن المهم ان يستمر عمل الشركات اليابانية التي لديها خبرات كبيرة في العديد من القطاعات.

واجتمع العبادي ايضامع رئيس شركة (تويو اينجينيرنك كوربوريشن) هاريو ناداماتسو والوفد المرافق له.

وبحث مع وفد الشركة استثمار الغاز المصاحب وايجاد واردات للدولة منه بدلا من حرقه.

حيث ابدى الوفد استعدادا “كبيرا” للاستثمار في مجال الغاز المصاحب وتطوير هذه المشاريع والتقليل من كمية الهدر للغاز المصاحب.

والتقى العبادي مع رئيس شركة (تويوتا تسوشو كوربيشن) هيرو كاسيتاني والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة توفير محطات كهربائية ثابتة ومتنقلة وآليات انشائية، حيث سيتم توفير 4 محطات كهربائية سعة 400 (كي في ) في ميسان والمثنى وشط العرب والشطرة .

كما سيتم توفير 12 محطة متنقلة 132 (كي في) وسيدخل معظمها للعمل قبل صيف 2018 لزيادة معدلات انتاج الطاقة الكهربائية في العراق.

واجتمع العبادي مع رئيس شركة ميتسيوبيشي هيتاشي بور.

وابدى رئيس الشركة استعداد شركته لدعم العراق في مجال الاعمار والقيام بالعديد من المشاريع في البلد.

وتم خلال اللقاء مناقشة تأهيل محطة كهرباء الهارثة في البصرة وامكانية توسيعها لتوفير الطاقة الكهربائية لاهالي البصرة .

وابدت الشركة استعدادها للاستثمار في مجال توليد الطاقة والمصافي والغاز وتسخير امكانيات الشركة للعمل في العراق.