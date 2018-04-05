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الكمارك: غير مسؤولين عن إيقاف استيراد الفواكه

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، أمس الأربعاء، عن عدم علاقتها بمنع استيراد الفواكه والخضراوات في منفذ الشيب الحدودي. وقالت الهيئة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أنه ليس لها “أي علاقة في ما يجري من إجراءات تخص إيقاف استيراد الفواكه والخضراوات في منفذ الشيب الحدودي وذلك اعتباراً من تاريخ يوم (أمس) الأربعاء”، مبيناً أن “الامر قد تم اتخاذه من قبل هيئة المنافذ الحدودية”.
وأضافت هيئة الكمارك أن “ذلك جاء بحسب كتاب هيئة المنافذ الحدودية/ مديرية منفذ الشيب الحدودي/ قسم العمليات والخطط/ شعبة الحركات المرقم ١٢١٣ في ٢٠١٨/٣/٤ الذي اتخذت هذه الهيئة بموجبه قرار إيقاف إدخال الفواكه والخضر من هذا المنفذ لحين إصلاح الموازين الجسرية”.

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