النجمة الجزائرية ريم غزالي بأكبر عمل تلفزيوني في رمضان بعنوان ” بوڤرون “

الجزائر : 2018

بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها النجمة الجزائرية ريم غزالي بمختلف الاعمال التي قدمتها خلال الفترة الماضية خصوصا وانها وقفت خلال اعمالها امام كبار نجوم الدراما العربية محققة من مشاركتها نجاحا كبيرا لتكون احد ابرز المشاركين في اضخم انتاج تلفزيوني جزائري ، سوف ينافس الانتاجات الدرامية العربية والعالمية ويجمع العمل بين مختلف أجيال الفنانين الجزائريين ليسند للنجمة الجزائرية ريم غزالي دور البطولة في المسلسل ” بوقرون ” في 28 حلقة سيتم عرضه خلال شهر رمضان المبارك .

ويعتبر العمل التلفزيوني الجديد ” بوقرون ” قفزة نوعية في الاعمال الدرامية الكوميدية وما يتضمنه من مشاهد مشوقة ومغامرات خصصت له الجهة المنتجة إمكانيات مادية ولوجيستية كما سيتم استخدام افضل وأحدث التقنيات السينمائية في الإخراج والمعالجة ليكون أول عمل فني تلفزيوني بتقنية K4

وحرص القائمون على انتاج العمل ان يكون المسلسل من حيث السيناريو والإخراج والإنتاج جزائري مائة بالمائة ،كما حرصت الجهة المنتجة لهذا العمل على عمل نسخة سينمائية ليتم عرضه بعد شهر رمضان المبارك في كافة صلات السينما الجزائرية فيما سيتم عرض المسلسل حصريا على قناة النهار الجزائرية .

بوقرون مسلسل فنتازي خيالي درامي كوميدي يتكون من 28 حلقة وتتمحور قصته المشوقة والتي تبدأ من بيت مسعود وهو عالم عبقري جزائري يعيش مع أسرته وزوجته التونسية واسمها مها وابنته فيفي مسعود وعكف مسعود وهو يعمل على آلة السفر عبر الزمن لاكثر من عشرين سنة حتى يسافر إلى المستقبل البعيد و لكنه يتفاجا بالسفر للماضي وليس للمستقبل ليبدا عنصر التشويق في مملكة السلطانة هيدورة ويعيش عدة مغامرات داخل المملكة كما عرض خلال وقوعه في مملكة هيدورة بان يفاجئ السلطانة هيدورة للسفر معه للمستقبل لتقر السفر معه نحو المستقبل إلى عام 2018 .

ويشارك بهذا المسلسل ابرز نجوم الدراما الجزائريين منهم : حميد عاشوري ، نوال زعتر وفوزي سايشي، كمال بوعكاز ، كريمة فريد وخالتي بوعلام بالاضافة للنجوم من الجيل الجديد مثل إسلام زنغا، موني بوعلام، عادل إيبيزا، زكار محمد وكوكبة أخرى من الفنانين الشباب.

والفنانة ريم غزالي استطاعت ان تشق طريق النجومية بعد ان شاركت في برنامج ستار اكاديمي كما قدمت بعد مشاركتها تلك العديد من الاعمال الغنائية وظهورها على اكبر المحطات الفضائية العربية كما قامت بتقديم برنامج جات سات وفرقة التدخل B 73 سلسلة تعتمد على الإثارة والأكشن، والمفتش طاهر ، كما قامت بانتاج برنامج الواعرة والذي حقق اعلى نسبة مشاهدة في مختلف المدن الجزائرية بالإضافة الى المغرب العربي وفرنسا ،لتحصد النجمة الجزائرية ثمار هذا النجاح لتدخل عالم النجومية العربية والعالمية بعد هذه النجاحات الكبيرة بكافة اعمالها التي قامت بتنفيذها خلال مشوارها الفني