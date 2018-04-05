بوادر أزمة في بغداد باعتقال زعيمين قبليين وتحذيرات للعبادي

طالبت النائب عن ائتلاف دولة القانون زينب البصري يوم الثلاثاء رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الداخلية قاسم الاعرجي بكشف ملابسات زعيمين قبليين وهما راضي الكناني وجاسم الكناني، محذرة من ان تشمل التظاهرات جميع أنحاء العاصمة الاتحادية بغداد.

وقالت البصري في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي اليوم، ان “ما جرى في منطقة الحرية هي جريمة كبيرة ويجب الوقوف على ملابساتها وطالبت بالأفراج عن الزعيمين القبليين فوراً دون قيد او شرط كونهما من عوائل الشهداء”.

وأوضحت ان المعتقلين “هما من الاشخاص البعيدون جدا عن الشبهات”، منوهة بالقول “اما المفرزة كانت طائفية داعشية من خلال تصرفاتهم وأفعالهم”، حسب تعبيرها.

وتابعت البصري “اليوم نطالب وغداً سنقف بكل ما لدينا من قوة لمعرفة الجهة التي قامت بهذه الانتهاكات البشعة والمجرمة”.

وكانت قوة من وزارة الداخلية قد اقتحمت قبل يومين في مدينة الحرية في العاصمة بغداد منزلي الوجهين القبليين والذي احدهما رجل دين أيضا وانهالوا بالضرب المبرح على الأطفال، ونساء أسرتيهم قبل ان يتم اعتقالهما واقتيادهما الى جهة مجهولة.