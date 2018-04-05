تفعيل خط تجاري بين العراق والسعودية

أعلن ميناء الملك عبد العزيز في السعودية، الثلاثاء، تفعيل الخط الملاحي البحري المباشر مع ميناء أم قصر في البصرة من أجل تشجيع التبادل التجاري بين البلدين.

ونقلت وسائل اعلام سعودية عن مدير عام ميناء الملك عبد العزيز بالدمام نعيم النعيم قوله إن “إدارة ميناء الدمام بادرت وبتوجيه مباشر من وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ نبيل العمودي بالتنسيق مع خط تهامه لخدمات الشحن البحري التي بدأت فعلياً في تشغيل رحلات خط ملاحي بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام باتجاه ميناء أم قصر العراقي مع مطلع شهر اذار الماضي”.

‎وأضاف النعيم أن إدارة ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام تبحث الآن تطوير هذا الخط بالتنسيق مع عدد من شركات الشحن البحري من أجل تكثيف التبادل التجاري بين السعودية والعراق في الفترة المقبلة، وجعل ميناء الدمام منصة لوجستية لاستقبال السفن العملاقة مع الموانئ المنافسة بالمنطقة قبيل إعادة تصديرها للعراق عبر الخط الملاحي المباشر بين السعودية والعراق.

‎وأوضح أن الميناء ينشط حالياً في تفعيل قرار المجلس السعودي العراقي المشترك لزيادة طاقة الشحن البحري بين السعودية والعراق، مشدداً على أن الميناء يقدم كافة التسهيلات للشركات المستثمرة في قطاع النقل البحري من أجل تعزيز التجارة البينية بين البلدين.

‎وأشار النعيم إلى أن الخط الملاحي المباشر بين السعودية والعراق قد بدأ العمل منذ مطلع شهر مارس الماضي وحقق نتائج ومؤشرات إيجابية، مؤكداً أن ميناء الدمام يسعى لتطويره وتكثيف عملية التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة والتي ستشهد نمواً كبيراً في اعداد الحاويات المناولة من خلال استغلال الموقع الجغرافي المميز للميناء وجعله منصة لوجستية منافسة بين موانئ المنطقة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.