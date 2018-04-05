رائد فهمي يستقبل وفدا من علماء الدين

استقبل الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، صباح امس الاول الثلاثاء، وفدا من مشايخ تجمع الحكمة والاعتدال ضم كلا من (الشيخ نصر عبد الواحد رئيس التجمع، اياد حمودي امام جامع شيخ علي في شارع حيفا، حميد حمودي امام جامع مكة المكرمة في الدورة، سعد مصطفى امام جامع الفضل).

وتطرق الجانبان خلال اللقاء، الى مشكلات الامن والخدمات والاعمار وكيفية معالجتها، اضافة الى الحديث عن وحدة ابناء البلد والتوجه نحو الانتخابات القادمة ووضع البلد على السكة الصحيحة بعد احداث التغيير.

من جهته، تطرق الوفد الزائر الى مواقف الحزب المشرفة وعدالته ونزاهته، مشيراً إلى والتعويل على الحزب في الانتخابات القادمة من اجل ارساء العدالة وضمان الحقوق المشروعة لأبناء البلد.

وحضر اللقاء الى جانب الرفيق فهمي، الرفاق فاضل الموسوي عضو لجنة العلاقات الوطنية المركزية، وسعد ناموس عن مختصة العشائر في الحزب.