سفير العراق بأمريكا يتحدث عن التقارب بين بغداد والرياض ويضرب مثلا بـ”مباراة”

اكد السفير العراقي لدى الولايات المتحدة الامريكية فريد ياسين يوم الثلاثاء حصول تقارب في الفترة الأخيرة بين بغداد والرياض.

وقال ياسين في ندوة أقيمت اليوم في واشنطن حول الاستقرار في العراق بمشاركة ممثلة حكومة إقليم كوردستان بيان سامي عبدالرحمن، انه “كان هناك فجوة شاسعة بين الدول في المنطقة التي نعيش بها، ولكن حصل تفاهم وتقارب مؤخرا بينها”.

وأضاف ان “أناسا من دول قد زاروا العراق مؤخرا بينهم سعوديون قد ذهبوا الى معلب النخلة في البصرة وحضروا مباراة بين المنتخبين”، مردفا بالقول ان تلك المباراة كانت مؤثرة واسهمت في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين.