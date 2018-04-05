شيخ جعفر: المناطق المتنازع عليها لن تشهد أمناً بدون وجود البيشمركة

من المقرر عودة قوات البيشمركة الى المناطق الكوردستانية والمتنازع عليها لكي تتم ادارتها بشكل مشترك مع القوات العراقية، فقد اصبحت الولايات المتحدة الامريكية وقوات التحالف تعمل على اعادة البيشمركة بعدما تبين بأن قوات الحشد والقوات العراقية لا تستطيع السيطرة على مناطق المادة 140.

وقال قائد قوات 70 في قوات البيشمركة، شيخ جعفر شيخ مصطفى، اليوم الاربعاء، في تصريح “ان الولايات المتحدة الامريكية تضغط على الحكومة العراقية لعودة قوات البيشمركة والعمل في اطار غرفة عمليات مشتركة وتنسيق مشترك مع العراق”.

ويعتقد شيخ جعفر شيخ مصطفى، بأن المناطق المتنازع عليها لن تشهد أمناً بدون وجود قوات البيشمركة، فبعد انسحاب قوات البيشمركة من هذه المناطق، اصبح واضحاً بأن القوات العراقية لا تستطيع السيطرة عليها.

وكان الأمين العام لوزارة البيشمركة، الفريق جبار ياور،قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، بأن حكومة إقليم كوردستان قد وافقت على إعادة الانتشار المشترك مع القوات العراقية في المناطق المتنازع عليها والتي تقع خارج إدارة الإقليم.

وقال ياور في المؤتمر الصحفي “اجتمعنا الأسبوع الماضي برئاسة وزير الداخلية كريم سنجاري مع وفدين من التحالف الدولي احدهما اميركي والثاني بريطاني كلاً على حدة، وتمت خلال هذه الاجتماعات مناقشة الأوضاع الأمنية في العراق بشكل عام وفي كوردستان، والمناطق المتنازع عليها بشكل خاص”.

واشار إلى أن “الوزارتين ووفدي التحالف أكدوا خلال الاجتماع على أن الأوضاع في المناطق المتنازع عليها تسير نحو الأسوأ وان هناك ضعفاً في الامن بكركوك ومناطق في ديالى وطوزخورماتو، وهناك عودة لعناصر تنظيم داعش لممارسة نشاطهم فيها والقيام بعمليات اختطاف وقتل على طريق كركوك – بغداد، ديالى – بغداد”.

وأضاف، أن “الطريقين المذكورين يتم اغلاقهما في المساء، ولذلك طلب التحالف الدولي من وزارتي البيشمركة والداخلية العودة لتلك المناطق، وفق ما كانت عليه الأمور قبل العام 2014 اذ كانت لدينا مع القوات العراقية غرفة عمليات مشتركة وتنسيق مشترك فيها”.

مبيناً “أن وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان كريم سنجاري قد ابدى الاستعداد التام للعودة الى تلك المناطق وفق ما كان معمولا به قبل 2014 ولم تتبق سوى موافقة الحكومة الاتحادية”.