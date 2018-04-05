ظافر العاني نحن لا نزاحم الشيعة على رئاسة الوزراء حتى لا يجتمعوا

نعيم الهاشمي الخفاجي

شاهدت حوار الى ظافر العاني بثته قناة الميادين وقد استوقفتني عدة أمور تحدث بها العاني، تحدث بطريقة مخادعة لكن فلتات لسانه كشفت ماهو مختبيء في جوفه، تحدث أن اجتثاث البعث موجه الى البعثيين السنة دون البعثيين الشيعة أمثال اياد علاوي ودكتور عادل عبدالمهدي، ليس دفاعا عن اياد علاوي كان بعثي وعارض صدام وتعرض لمحاولة اغتيال بقى راقد بالمستشفى لمدة عام (ياليت قتل بها لحضى في احترام غالبية الناس وانا واحد منهم) عادل عبدالمهدي لربما سجل بالبعث مؤيد عدة أشهر وهرب وعارض صدام لكن انت ياظافر كنت ترتدي الزيتوني انت وابو صابرين ( صابرين الجنابي صاحبة مسرحية الاغتصاب وتم اظهارها وهي تتألم هههههه نائب الرئيس طارق الهاشمي احتمى بفرجها ههههه) كنتم ترتدون الزيتوني مثل هذا اليوم عام 2004 في استوديو قناة الجزيرة وانتم تحللون الى قائد الضرورة صدام الجرذ بينما كان اياد علاوي الممسوخ وعادل عبدالمهدي في الكفة المعارضة الى صدام الجرذ، ظافر العاني قال اﻹنتخابات زورت، نعم اتذكر في انتخابات عام 2010 ونقلا عن قناة الجزيرة في الساعة العاشرة صباحا نفذت بطاقات الناخبين في الانبار وتكريت والموصل واطل المسؤولين يطلبون احضار مزيدا من بطاقات اﻹنتخاب ههههه والحقيقة العصابات البعثية اﻹرهابية كانت مسيطرة على تلك المناطق وتم ملىء استمارات التصويت من قبل اﻹرهابيين لممثليهم في البرلمان والحكومة وانت يا ظافر انت واحد منهم، ايضا اثار قضية ان هناك فئات مسلحة شاركوا باﻹنتخابات، نعم هناك مثل شعبي لدى اهالي اﻷنبار يقول ( اذا سلمت من عيد مايجيها من بعيد) في انتخابات عام 2010 ذهب ابن عم سليم الجبوري رئيس البرلمان السيد اسماعيل الجبوري من الدنمارك ليشارك في اﻹنتخابات ممثلا عن الحزب الشيوعي العراقي الى شهربان في ديالى وعاد هاربا بعد ان انقذوه اخوته من القتل وقالوا له من سيطر على شهربان ومناطق السنة هم حزب البعث وان المرشحين بتلك المناطق تم ترشيحهم عن طريق قيادة العصابات اﻹرهابية وانت يا ظافر العاني احد المرشحين من قبل العصابات اﻹرهابية، واثار العاني موضوع بسبب اسئلة صحفي قناة الميادين حيث رد عليه انت يا سيد ظافر تتهجم على الحكومة وفي بغداد ولم يتعرض لكم احد، قال نحن لانزاحم الشيعة على منصب رئاسة الوزراء، الصحفي قال له كيف، لماذا انتم لاتطمحون بمنصب رئاسة الحكومة؟ قال له الشيعة اكثرية ونحن لا نريد نزاحمهم حتى لا يجتمعون مرة ثانية ويتحالفون إذا شعروا في أن منصب رئاسة الحكومة في خطر؟ اقول يا ظافر هذا الكلام وانفتاح السعودية تجاه العراق لم تكن محض صدفة وإنما توصية من مراكز دراسات استراتيجية غربية لانكم عجزتم العودة لكرسي الحكم عن طريق التفخيخ والقتل وهذه المرة عن طريق اسلوب الخداع اسوة بسنة عمرو بن العاص وأبو موسى الاشعري بطريقة الخداع، أنتم لستم في ادهى مننا ياظافر العاني لكن نحن من سيطر وصدر القرار السياسي لمكوننا هم الجهلة والحمقى والأغبياء، أيضا قال سيد مقتدى الصدر كل مايتقرب من السنة يقف الشيعة ضده ههههه انت ياظافر عبر قناة الجزيرة قلت مقتدى الصدر يقتل أهل السنة وأنه مجرم وووووو….الخ وارشيف قناة الجزيرة موجود و اليوتيوب شاهد لصدق كلامي، للأسف ما نراه من تخبط في الموقف الشيعي العراقي سبق للامام علي ع قد تحدث عن وضعنا المزري في احدى خطبه حول الاحداث التي تسبق دولة الامام المهدي ووصف من يقودوننا في الغافلين ووصفهم أنهم يدخلون في تيهه حيث سألوه هل تطول مثل تيهة بني اسرائيل في سيناء فكان جوابة والله انها تطول اضعاف اضعاف اضعاف ذلك والحمد لله انا اكتشفت عن طريق الصدفة أن الشيعة الجعفرية الاثني عشرية دخلوا في تيهه منذ زمن الغيبة الكبرى منذ 1170 عام ولم يقيموا أي دولة شيعية جعفرية ماعدى الامام السيد الخميني رض هو الشيعي الجعفري الذي أقام حكم شيعي عبر هذا التاريخ الطويل مع تحيات نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي.