عٌتّرأّفِّأّتّ مَمنوعة 🔞

وليد كريم الناصري

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فِّګرتّ بِګ ګثّيِّرأّأّأّ 👷

حٌتّى أخَتّزِّلَتّ حٌيِّأّتّيِّ ګلَهِأّ فِّيِّګ

أمَأّتّنِيِّ أّلَلَهِ بِعٌشٍقِګ عٌشٍريِِّنِ َّسنِةّ

وِلَمَأّ أفِّقِتّ مَنِ مَوِتّيِّ وِجِدِتّ نِفَِّّسيِّ أعٌشٍقِګ مَنِ جِدِيِّدِ

يِّأّ عٌزِّيِّر قِلَبِيِّ وِنِبِيِّ عٌقِلَيِّ 👳💓

لَيَِّّس أّنِأّ مَنِ يِّصٌنِعٌ مَنِګ قِأّربِّ وِرقِيِّّ يِّّنِقِلَنِيِّ أّلَى جِزِّيِّرةّ أّحٌلَأّمَ وِردِيِّةّ ⛵🌄 َّ

سأعٌتّرفِّ لَګ بِأنِنِيِّ لَأ أّتّقِبِلَ فِّګرةّ أنِ أّرمَيِّګ مَنِ يِّدِيِّ لَتبِحٌر بِعٌيِّدِأّ عٌنِ ذّرأّتّ هِوِأّء أّنِفِّأَّّسيِّ🚢

يِّروِنِګ (روِمَأّ وِګلَ أّلَطّرقِ تّؤدِيِّ إلَيګِّ )🏰

وِأرأّګ (مَګةّ لَأّ يِّصٌلَګ إلَأّ مَنِ أَّستّطّأّعٌ َّسبِيِّلَأّ)◼

َّسأعٌتّصٌرګ حٌبِأّتّ عٌنِبِ َّحمراء 🍇🍒

وِأّرتّشٍفِّګ خَمَرأ بِيِّنِ شٍفِّأّهِ أيِّبَِّسهِأّ فِّرأّقِګّ🍷🍷

تَّّسريِّ فِّيِّ جَِّسدِيِّ بِهِدِوِء وِأّنِأ مَتّګئأّّ مََّستّرخَ أّتّحٌَّسَّس وِجِوِدِګ وِعٌيِّنِأّيِّ تّطّيِّلَ أّلَنِظّر نِحٌوِ ذّأّګرتّيِّ وِمَخَيِّلَتّيِّ 🙇

يِّأّ لَهِ مَنِ شٍعٌوِر جِمَيِّل💃💃

َ ګمَ تّمَنِيِّتّ لَوِ يِّتّوِقِفِّ أّلَزِّمَنِ🚫🚫

وِتّتّجِمَدِ تّلَګ أّلَلَحٌظّةّ أّلَتّيِّ أّتّحٌَّسَّس بِهِأّ حٌرأّرةّ ذّرأّتّګ تّلَأّمََّس بِروِدِةّ أّعٌصٌأّبِيِّ💮

ګنِتّ وِقِتّهِأّ أّتّنِفَِّّس بَِهِدِوِء جِدِأّأّ لَګيِّ لَأّ يِّنِتّهِيِّ أّلَوِقِتّ

وِلَأّ أَّسرفِّ فِّيِّ عٌطّر أّنِفِّأَّّسګ حٌجِمَ نِوِأّةّ مَنِ ذّرةّ

حٌأّوِلَتّ أنِ أګوِنِ هِأّدِئ لَعٌلَيِّ أّعٌيِّشٍ فِّتّرةّ أّطّوِلَ مَعٌګ

🎭🎭🎭🎭

أّأّأّأّهِ …….

ګمَ لَخَلَأّيِّأّ جَِّسدِك مَنِ دِفِّء جِمَيِّلَ؟🎎

يِّلَأّمََّس جَِّسدِيِّ

ګمَ لَندِى جَِّسدِګ مَنِ َّسحٌرأّ رأّئع؟ 👻

ٌ يِّدِأّعٌبِ مَشٍأّعٌريِّ

ګمَ لَزِّفِّيِّر رئتّيِّګ مَنِ طّعٌم؟😻

َ أَّّستّطّعٌمَ بِهِ بِقِأّيِّأّ روِحٌيِّ

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أّربِعٌ َّسنِوِأّتّ وِلَأّزِّأّلََ ګلَ شٍيِّء ګمَأّ هِوِ

لَمَ يِّتّغٌيِّيِّر بِك شٍيِّء وِګأنِنِيِّ أّلَتّقِيِّك لَأوِلَ مَرةّ

َّسحٌر عٌيِّنِيِّك..

تّرأّفِّةّ خَدِيِّك

نِدِى أّبِتَّّسأّمَتّك

ضّلَأّلَ روِحٌك

أّشٍرأّقِةّ وِجِهِك

تّطّأّيِّر شٍعٌرك

تّمَأّيِّلَ خَصٌرك

أّيِّحٌأّءأّتّ قِلَبِك

مَلَأّمَحٌ شٍګلَك

تّجِأّعٌيِّدِ أّنِفِّعٌأّلَأّتّك

ګلَهِأّ لَمَ تّتّغٌيِّر وِګأنِ عٌمَرك رقِمَ جِمَدِ عٌلَيِّهِ أّلَزِّمَنِ !!!

أّلَحٌبِ يِّضّعٌفِّ وِلَأّيِّمَوِتّ

وِحٌبِيِّ أّلَيِّك لَأّ يِّضّعٌفِّ وِلَأّ يِّمَوِتّ

ګلَ مَأّ أَّّستّيِّقِظّّ لَلَفِّجِر نِهِأّرأّ

أَّّستّذّګر أخَر صٌوِرةّ ګأّنِتّ فِّيِّ مَخَيِّلَتّيِّ لَيِّلَأّ

فِّأجِدِهِأّ أنِتّ

أغٌفِّوِأّ وِأنِأّ أّنِهِيِّ يِّوِمَيِّ بِأّلَتّفِّګيِّر فِّيِّك

وِأَّستّيِّقِظّ وِأنِأّ أبِدِأ يِّوِمَيِّ بِأّلَتّفِّګيِّر فِّيِّك

تّمَلَګتّ ګلَ شٍيِّء بِدِأّخَلَيِّ

روِحٌيِّ وِجَِّسدِيِّ وِأشٍعٌأّريِّ

قِلَبِيِّ وِدِمَيِّ وِأَّسفِّأّريِّ

حٌدِيِّثّيِّ وَِّسګوِتّي

ِّ صٌمَتّيِّ وِګلَأّمَيِّ

عٌلَنِيِّ وِأَّسرأّريِّ

لَأّ أجِدِ مَنِ أبِثّهِ شٍګوِأّيِّ إلَأّ أنِتّ

لَأّ أرى مَنِ أئتّمَنِهِ روِحٌيِّ إلَأّ أنِتّ

لَأّ أثّقِ مَنِ أعٌطّيِّهِ جَِّسدِيِّ إلَأّ أنِتّ

أحٌبِبِتّګ بِګلَ مَأّ أوِتّيِّتّ مَنِ ِقِوِةّ

وِعٌشٍقِتّګ بِګلَ مَأّ أمَلَګ مَنِ عٌأّطّفِّةّ

وِهِوِيِّتّك بِګلَ مَأّ لَدِيِّ مَنِ مَشٍأّعٌر

حٌتّى تّخَيِّلَ لَيِّ أنِګ خَلَقِتّ لَأجِلَيِّ فِّقِطّ

وِبِدِأتّ أحٌَّسدِ أّلَأشٍيِّأّء مَنِ حٌوِلَك

ګمَ تّمَنِيِّتّ لَوِ ګنِتّ فِّنِجِأّنِ قِهِوِتّك لَګيِّ أّقِبِلَ شٍفِّتّيِّك ګلَ صٌبِأّحٌ

ګمَ تّمَنِيِّتّ لَوِ ګنِتّ ګتّأّبِ دِرأَّّستّك لَګيِّ أګوِنِ بِيِّدِيِّك ګلَ يِّوِمَ

ګمَ تّمَنِيِّتّ لَوِ ګنِتّ قِطّعة منٌ مَلَأّبَِّسك لَګيِّ أّغٌفِّوِ عٌلَى جَِّسدِګ

ګمَ تّمَنِيِّتّ لَوِ ګنِتّ أحٌدِ أّطّرأّفّ جَِّسدِك فِّأګوِنِ فِّيِّك أّلَى أّلَأبِدِ

ګلَ مَأّفِّيِّك جِمَيِّلَ يُِّعٌشٍقِ

ګلَ مَأّ لَدِيِّك رأّئعٌ يُِّحٌبِ

وِلَأّ أفِّګر أنِ أعٌشٍقِ أوِ أحٌبِ ګلَ رأّئعٌ وِجِمَيِّلَ

بِقِدِر مَأّ أنِيِّ لَمَ إجِدِ أّلَفِّرصٌةّ لَلَتّفِّګيِّر بِحٌبِك وِعٌشٍقِك

لَأّ أتّذّګر شٍيِّء وِأنِتّ تّدِخَلَ قِلَبِيِّ أوِلَ مَرةّ

ګلَ أّلَذّيِّ أتّذّګرهِ أنِيِّ ګنِتّ خَأّئفِّأ أّتّهِربِ ّ مَن أنِِ أعٌشٍقِ أحٌدِهِمَ

فِّوِجِدِتّك فِّجِأةّ قِدِ دِخَلَتّ قِلَبِيِّ وِأَّّستّقِر بِك أّلَمَقِأّمَ فِّيِّهِ

وِبِدِلَأّ مَنِ أن أتّصٌلَبِ لَأطّردِك تّګبِرأّ

رحٌتّ أذّوِبِ بِعٌشٍقِك تّصٌأّغٌرأّ ….!

فِّوِجِدِتّ نِفَِّّسيِّ ضّعٌيِّفِّأّ أمَأّمَك فِّيِّ حٌيِّنِهِأّ

ګمَا أجِدِ نِفَِّّسيِّ أّلَيِّوِمَ بِأنِيِّ لَأّ زّلَتّ ضّعٌيِّفِّأّ

ِّوِګتّبتِّ إلَيِّك إعٌتّرأّفِّأّتّيِّ